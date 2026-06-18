दिल्ली के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, प्रवेश वर्मा ने बताया किस प्रोजेक्ट के तहत यमुना पर बनाए जाएंगे दो पुल
प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह एलिवेटेड रोड मुकरबा चौक के पास आजादपुर फ्लाईओवर और डीएनडी रोड से जुड़ जाएगी, जो आगे आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ती है, जो दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुख्य सड़क है।
दिल्ली वासियों को सड़कों पर जाम और भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाने और उनके आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने यमुना नदी पर दो और पुल बनाने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि सरकार ने हाल ही में हुई एक बैठक में एलिवेटेड रिंग रोड के पहले पैकेज को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि करीब 55 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का मकसद मौजूदा रिंग रोड के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ाना, मुख्य चौराहों पर भीड़ कम करना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।
प्रवेश वर्मा ने आगे बताया कि, 'इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें आजादपुर से आश्रम तक के इलाके शामिल होंगे। इस दौरान यमुना नदी पर अलग-अलग जगहों पर दो पुल बनाए जाएंगे, जिससे सभी लोगों को सिग्नल-फ्री सड़कों पर आवाजाही प्राप्त होगी।'
मंत्री ने बताया कि राजधानी की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए पिछले साल जून में सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत मौजूदा रिंग रोड के ऊपर एक और रिंग रोड बनाने के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। योजना के अनुसार, आजादपुर फ्लाईओवर-हनुमान मंदिर ISBT (9.5 किमी), चांदनी राम अखाड़ा-मजनू का टीला (2.5 किमी) और हनुमान मंदिर ISBT-DND फ्लाईओवर (11.5 किमी) कॉरिडोर पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा।
वर्मा ने कहा, ‘महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर का रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने के बाद, सभी हिस्सों में यात्रा का समय काफी कम होने और मुकरबा चौक और आश्रम फ्लाईओवर के बीच अहम चौराहों पर ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।’
प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह एलिवेटेड रोड मुकरबा चौक के पास आजादपुर फ्लाईओवर और डीएनडी रोड से जुड़ जाएगी, जो आगे आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ती है, जो दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुख्य सड़क है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यमुना नदी पर लगभग 25 सड़कें और रेल पुल हैं, जो कि राजधानी को पूर्वी दिल्ली और नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित शहरों से जोड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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