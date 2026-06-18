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दिल्ली के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, प्रवेश वर्मा ने बताया किस प्रोजेक्ट के तहत यमुना पर बनाए जाएंगे दो पुल

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह एलिवेटेड रोड मुकरबा चौक के पास आजादपुर फ्लाईओवर और डीएनडी रोड से जुड़ जाएगी, जो आगे आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ती है, जो दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुख्य सड़क है।

दिल्ली के लोगों को मिलेगी जाम से राहत, प्रवेश वर्मा ने बताया किस प्रोजेक्ट के तहत यमुना पर बनाए जाएंगे दो पुल

दिल्ली वासियों को सड़कों पर जाम और भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाने और उनके आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने यमुना नदी पर दो और पुल बनाने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि सरकार ने हाल ही में हुई एक बैठक में एलिवेटेड रिंग रोड के पहले पैकेज को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि करीब 55 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का मकसद मौजूदा रिंग रोड के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ाना, मुख्य चौराहों पर भीड़ कम करना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है।

प्रवेश वर्मा ने आगे बताया कि, 'इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें आजादपुर से आश्रम तक के इलाके शामिल होंगे। इस दौरान यमुना नदी पर अलग-अलग जगहों पर दो पुल बनाए जाएंगे, जिससे सभी लोगों को सिग्नल-फ्री सड़कों पर आवाजाही प्राप्त होगी।'

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मंत्री ने बताया कि राजधानी की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए पिछले साल जून में सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत मौजूदा रिंग रोड के ऊपर एक और रिंग रोड बनाने के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। योजना के अनुसार, आजादपुर फ्लाईओवर-हनुमान मंदिर ISBT (9.5 किमी), चांदनी राम अखाड़ा-मजनू का टीला (2.5 किमी) और हनुमान मंदिर ISBT-DND फ्लाईओवर (11.5 किमी) कॉरिडोर पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा।

वर्मा ने कहा, ‘महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर का रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने के बाद, सभी हिस्सों में यात्रा का समय काफी कम होने और मुकरबा चौक और आश्रम फ्लाईओवर के बीच अहम चौराहों पर ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।’

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प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह एलिवेटेड रोड मुकरबा चौक के पास आजादपुर फ्लाईओवर और डीएनडी रोड से जुड़ जाएगी, जो आगे आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ती है, जो दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुख्य सड़क है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यमुना नदी पर लगभग 25 सड़कें और रेल पुल हैं, जो कि राजधानी को पूर्वी दिल्ली और नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित शहरों से जोड़ते हैं।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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