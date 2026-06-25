दिल्ली के 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवर का होगा ऑडिट, प्रवेश वर्मा बोले- संकट किसी का इंतजार नहीं करते
स्ट्रक्चरल ऑडिट से दिल्ली के पुराने हो रहे फ्लाईओवर नेटवर्क की व्यापक स्थिति का पता चलने और समस्याओं के बढ़ने से पहले सरकार को रखरखाव और मरम्मत के कामों को प्राथमिकता देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शहर में बने 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवर के व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने यह कदम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। जिन फ्लाईओवर्स के ऑडिट को मंजूरी दी गई है, उनके बारे में एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इनमें से कई फ्लाईओवर 1982 और 2010 के बीच बनाए गए थे और ट्रैफ़िक का दबाव बढ़ने और संरचनाओं के पुराने होने के बावजूद अहम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर काम कर रहे हैं।
PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए जोर देकर कहा कि इस पहल का मकसद लोगों को सुरक्षा देना और अहम सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। इसी कड़ी में PWD को आने वाले सालों में ऑडिट करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए 11 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी और खर्च करने की भी मंजूरी दे दी गई है।
मंत्री ने बताया कि ऑडिट प्रोग्राम को अलग-अलग चरणों में करने की योजना बनाई गई है और इसमें दिल्ली के कुछ सबसे अहम फ्लाईओवर और ग्रेड सेपरेटर शामिल किए गए हैं। इस दौरान मूल्यांकन के लिए पहचानी गई संरचनाओं में I.P. पर रिंग रोड इंटरसेक्शन शामिल है। एस्टेट (1982), RUB नागिया पार्क-शक्ति नगर (1990), नारायणा फ्लाईओवर (2010), मंगोलपुरी फ्लाईओवर (2008), लाजपत नगर-श्रीनिवासपुरी फ्लाईओवर (2006), सराय काले खां फ्लाईओवर (2003), सफदरजंग (AIIMS) फ्लाईओवर (2003), DND फ्लाईओवर (2008), अफ्रीका एवेन्यू-अरुणा आसफ अली मार्ग फ्लाईओवर (2009), आजादपुर में ग्रेड सेपरेटर (2010), गाजीपुर फ्लाईओवर (2010) और कई अन्य फ्लाईओवर भी शामिल हैं।
इस योजना की जानकारी देते हुए प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, 'लोगों की सुरक्षा किसी संकट का इंतजार नहीं कर सकती। जैसे-जैसे दिल्ली बढ़ रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और विश्वसनीयता और भी अहम हो जाती है। हमारे कई फ्लाईओवर 15 साल से ज्यादा समय से नागरिकों की सेवा कर रहे हैं और रोजाना लाखों यात्री उन पर से गुजरते हैं। ऐसे 44 फ्लाईओवर का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू करके, हम उनकी स्थिति का आकलन करने, शुरुआती चरण में ही किसी भी संभावित समस्या की पहचान करने और ज़रूरत पड़ने पर समय पर जरूरी कदम उठाने के लिए एक सक्रिय और वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं।'
लोक निर्माण मंत्री ने जोर देकर कहा कि, 'यह प्रक्रिया सिर्फ एक निरीक्षण नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा, भरोसे और सुविधा में एक निवेश है।' उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न केवल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मौजूदा सार्वजनिक संपत्तियां मज़बूत, सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने में सक्षम बनी रहें।
जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उसके अनुसार चुना गया कंसल्टेंट पहचाने गए फ्लाईओवर का विस्तृत स्ट्रक्चरल मूल्यांकन करेगा, जिससे अधिकारियों को उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करने, खराब होने के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और जरूरी मरम्मत या सुधार के उपायों की सिफारिश करने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया सरकारी खरीद नियमों, जिसमें GFR-2017 और CVC दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए पूरी की जाएगी।
खास बात यह है कि कुछ फ्लाईओवर को स्ट्रक्चरल हालत या रखरखाव से जुड़ी शिकायतों के बाद ऑडिट लिस्ट में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, नारायणा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर और लाजपत नगर-श्रीनिवासपुरी फ्लाईओवर के बारे में शिकायतें मिली हैं। बंद पड़ी नहर के ऊपर बने रोड स्ट्रक्चर को भी एक्सपेंशन जॉइंट से जुड़ी समस्याओं के कारण चिह्नित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय के पास एंड्रयूज गंज फ्लाईओवर, जो शुरू की लिस्ट में नहीं था, उसे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाद में शामिल किया गया है।
कंसल्टेंट के काम के दायरे में स्ट्रक्चरल जांच, सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, लागत का अनुमान, तकनीकी सिफारिशें और भविष्य में जरूरी समझे जाने वाले किसी भी मरम्मत कार्य के लिए सहायता शामिल होगी। पेमेंट माइलस्टोन और डिलिवरेबल्स से जुड़े होंगे, जिससे पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।