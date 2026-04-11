‘गवर्नमेंट ऑन व्हील्स’ के तहत सड़क पर उतरे प्रवेश वर्मा, प्रमुख रास्तों पर जाकर परखी जमीनी तैयारी
PWD मंत्री ने कहा, 'हमारी कोशिश सीधी है- समस्या को पहले पहचानो, उसे तुरंत ठीक करो, ताकि बाद में लोगों को परेशानी न हो। जैसे-जैसे मॉनसून नजदीक आ रहा है, फोकस इस बात पर है कि तैयारियां जमीन पर मजबूती से दिखें, खासकर तब, जब पहली तेज बारिश हो।
दिल्ली के PWD (लोक निर्माण विभाग) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार सुबह राजधानी की प्रमुख सड़कों पर जाकर मॉनसून पूर्व की तैयारियों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स' पहल के तहत दक्षिण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुए इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह दौरा चलते-फिरते एक व्यापक समीक्षा में बदल गया, जहां हर अहम बिंदु को मौके पर देखा और समझा गया।
इस निरीक्षण के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, 'जब आप खुद इन जगहों पर आते हैं, तो स्थिति साफ दिखती है। कहां सुधार हुआ है, कहां काम धीमा है और कहां बारिश के समय दिक्कत आ सकती है यह सब यहीं समझ में आता है।'
अपने निरीक्षण के दौरान वर्मा मूलचंद चौराहा, एम्स चौराहा, छतरपुर मेट्रो क्षेत्र, नेल्सन मंडेला मार्ग, मुनिरका फ्लाईओवर, विवेकानंद मार्ग, बीजे मार्ग सहित कई ऐसे अंडरपास में गए, जहां हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है।
कई स्थानों पर मंत्री खुद गाड़ी से नीचे उतरकर नालों की सफाई, वहां चल रहे डीसिल्टिंग कार्य और सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करते दिखे। इस दौरान कुछ जगहों पर अधूरी सफाई और संभावित रुकावटें सामने आईं, जिन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, 'ये छोटी बातें नहीं हैं। अगर नाले की सफाई अधूरी है या कहीं पानी का रास्ता बंद है, तो पूरा इलाका प्रभावित होता है। अभी हमारा पूरा ध्यान इन कमजोर कड़ियों को समय रहते ठीक करने पर है।' आगे उन्होंने कहा, 'खासतौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो निचले स्तर पर हैं या जहां अंडरपास हैं, क्योंकि वहां थोड़ी सी तेज बारिश भी जलभराव और यातायात में बाधा का कारण बन सकती है।'
उन्होंने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी स्थान बारिश के दौरान पूरी तरह चालू रहें। इस निरीक्षण के दौरान अलग-अलग विभागों की मौजूदगी में कई मुद्दों पर वहीं चर्चा हुई और जिम्मेदारियां तय की गईं, जिससे बाद में देरी की गुंजाइश कम हो।
निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अधिकांश स्थानों पर काम जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी गुणवत्ता और अंतिम निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मार्गों से रोज गुजरने वाले लोगों के लिए यह दौरा एक स्पष्ट संकेत है कि इस बार तैयारियों को लेकर गंभीरता है और टीमों को समय रहते कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा, 'हमारी कोशिश सीधी है- समस्या को पहले पहचानो, उसे तुरंत ठीक करो, ताकि बाद में लोगों को परेशानी न हो।' उन्होंने बताया कि 'जैसे-जैसे मॉनसून नजदीक आ रहा है, फोकस इस बात पर है कि तैयारियां जमीन पर मजबूती से दिखें, खासकर तब, जब पहली तेज बारिश हो।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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