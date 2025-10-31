Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPWD installing second automatic misting project in RK Puram to tackle road dust in Delhi
दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने की PWD की नई कोशिश, इस इलाके में लगाने जा रहा खास प्रोजेक्ट

दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने की PWD की नई कोशिश, इस इलाके में लगाने जा रहा खास प्रोजेक्ट

संक्षेप: विभाग सिर्फ इस सिस्टम को सिर्फ लगवाकर ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि आगे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने निविदा दस्तावेज में सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बारे में भी बताया है।

Fri, 31 Oct 2025 04:33 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली वासी बीते कई दिनों से लगातार खराब हवा, प्रदूषण और धुंध जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें राहत पहुंचाने के इरादे से लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक नया काम करने जा रहा है। इसके तहत विभाग पानी की बेहद बारीक फुहारों के जरिए शहरवासियों को धूल से निजात दिलाएगा। इस तरह का एक प्रोजेक्ट लगाने के बाद विभाग द्वारा अब शहर की एक अन्य सड़क पर भी इस तरह का ऑटोमैटिक वाटर मिस्टिंग (स्वचालित जल धुंध प्रणाली) सिस्टम लगाया जा रहा है। जिसका मकसद शहर की बेहद व्यस्त सड़क पर पानी की बारीक-बारीक फुहारों का छिड़काव करते हुए धूल के स्तर को कम करना है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहर के इस इलाके में लगेगा दूसरा प्रोजेक्ट

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि लोक निर्माण विभाग का यह नया प्रोजेक्ट आरकेपुरम के सेक्टर 1 में चर्च रोड को कवर करेगा। विभाग ने इस काम की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस परियोजना के लिए एक निविदा भी जारी कर दी है, जिसमें धुंध नोजल (misting nozzles) के साथ सहायक उपकरणों को लगाने के लिए टेंडर बुलवाए गए हैं और यह काम अगले 30 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

हर दिन लगेगा दो हजार लीटर आरओ पानी

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ऑटोमैटिक सिस्टम को लगाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मशीन से लगातार फुहारों के रूप में आरओ का पानी डाला जाएगा। फुहारें छोड़ने के लिए इसे प्रतिदिन 2 हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में जारी निविदा के अनुसार, यह सिस्टम 2,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली आरओ वाटर पंपिंग इकाई से मिलने वाले पानी पर संचालित होगा।

लगवाने के बाद सुरक्षा के लिए भी किए जा रहे इंतजाम

विभाग सिर्फ इस सिस्टम को सिर्फ लगवाकर ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि आगे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने निविदा दस्तावेज में सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बारे में भी बताया है। इन पेपर्स में कहा गया है, 'मिस्टिंग सिस्टम दो पालियों में काम करेगा- सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। इस दौरान ठेकेदार सालभर तक इसमें किसी तरह की खराबी आने के लिए भी जिम्मेदार होगा।'

अधिकारी ने बताया कि विभाग इससे पहले रानी झांसी रोड पर पहले ही इस तरह का एक अन्य प्रोजेक्ट लगा चुका है। जबकि NDMC (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ) और DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा प्रबंधित किए जा रहे क्षेत्रों में भी धूल को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं।

बता दें कि विभाग की तरफ से यह पहल मार्च में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा एयर क्वालिटी संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पूरे साल स्प्रिंकलर और स्मॉग गन लगाने के निर्देश के बाद की गई है। इससे पहले जून में, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोधी रोड पर लगे इसी तरह के एक स्वचालित मिस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने बताया कि ये सिस्टम धूल के कणों को दबाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।