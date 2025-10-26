Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPWD Delhi plan to build three new flyovers on outer ring road to ease traffic congestion
दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने को 3 नए फ्लाईओवर बनाने का प्लान, कहां होगा निर्माण

दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने को 3 नए फ्लाईओवर बनाने का प्लान, कहां होगा निर्माण

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तीन नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे लेकर जल्द ही अध्ययन किया जाएगा। 

Sun, 26 Oct 2025 06:03 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के लोगों को आने वाले समय में बाहरी रिंग रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने के लिए तीन नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे लेकर जल्द ही अध्ययन किया जाएगा।

इन तीन फ्लाईओवर में पहला कंझावला चौक से मंगोलपुरी बाहरी रिंग रोड तक बनेगा। यह आगे जाकर यूईआर-2 से जुड़ेगा, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी। इसके बनने से कंझावला चौक यूईआर-2, सेक्टर-22 रोहिणी, वाई ब्लॉक मंगोल पुरी और पत्थर मार्केट चौक पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर अध्ययन कर छह माह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस अध्ययन की लागत लगभग 3.4 करोड़ रुपये आएगी।

दूसरा फ्लाईओवर केशोपुर डिपो से डिपो से बाहरी रिंग रोड के हैदरपुर तक बनाने की योजना है। 17.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के अध्ययन पर लगभग 5.6 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

तीसरा फ्लाईओवर सागरपुर से मायापुरी चौक तक बनाने की योजना है। 4.3 किलोमीटर लंबे इसे फ्लाईओवर का निर्माण चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह जगह तिहाड़ जेल परिसर के पास है। इसके साथ ही यहां से हाईपावर की बिजली लाइन जा रही है।

नेशनल हाईवे 44 पर यातायात बाधित

वहीं, दिल्ली के सिरसपुर गुरुद्वारा के सामने नेशनल हाईवे संख्या 44 पर फुटओवर ब्रिज लगाए जाने की वजह से शनिवार और रविवार रात को यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि शनिवार और रविवार को रात 11 बजे से चार बजे के बीच में फुटओवर ब्रिज लगाने का काम किया जाएगा। इसकी वजह से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर टी-पॉइंट से खाटू श्याम मंदिर तक दोनों तरफ का कैरिजवे प्रभावित रहेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News PWD
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।