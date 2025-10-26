दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने को 3 नए फ्लाईओवर बनाने का प्लान, कहां होगा निर्माण
संक्षेप: राजधानी दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तीन नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे लेकर जल्द ही अध्ययन किया जाएगा।
राजधानी दिल्ली के लोगों को आने वाले समय में बाहरी रिंग रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बाहरी रिंग रोड पर जाम खत्म करने के लिए तीन नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे लेकर जल्द ही अध्ययन किया जाएगा।
इन तीन फ्लाईओवर में पहला कंझावला चौक से मंगोलपुरी बाहरी रिंग रोड तक बनेगा। यह आगे जाकर यूईआर-2 से जुड़ेगा, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी। इसके बनने से कंझावला चौक यूईआर-2, सेक्टर-22 रोहिणी, वाई ब्लॉक मंगोल पुरी और पत्थर मार्केट चौक पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर अध्ययन कर छह माह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस अध्ययन की लागत लगभग 3.4 करोड़ रुपये आएगी।
दूसरा फ्लाईओवर केशोपुर डिपो से डिपो से बाहरी रिंग रोड के हैदरपुर तक बनाने की योजना है। 17.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के अध्ययन पर लगभग 5.6 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
तीसरा फ्लाईओवर सागरपुर से मायापुरी चौक तक बनाने की योजना है। 4.3 किलोमीटर लंबे इसे फ्लाईओवर का निर्माण चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह जगह तिहाड़ जेल परिसर के पास है। इसके साथ ही यहां से हाईपावर की बिजली लाइन जा रही है।
नेशनल हाईवे 44 पर यातायात बाधित
वहीं, दिल्ली के सिरसपुर गुरुद्वारा के सामने नेशनल हाईवे संख्या 44 पर फुटओवर ब्रिज लगाए जाने की वजह से शनिवार और रविवार रात को यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि शनिवार और रविवार को रात 11 बजे से चार बजे के बीच में फुटओवर ब्रिज लगाने का काम किया जाएगा। इसकी वजह से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर टी-पॉइंट से खाटू श्याम मंदिर तक दोनों तरफ का कैरिजवे प्रभावित रहेगा।