उत्तर दिल्ली से शाहदरा तक 175 सड़कें होंगी सुंदर, जानें आपके इलाके की कितनी सड़कें सुधरेंगी

दिल्ली की सड़कों की सूरत जल्द बदलने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने शहर की 175 सड़कों के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 370 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से अगले छह माह में इन सभी सड़कों को नया रूप दे दिया जाएगा।

दिल्ली की सड़कों की सूरत जल्द बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहर की 175 सड़कों के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 370 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत कर दिया है। इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चरणबद्ध तरीके से अगले छह माह में इन सभी सड़कों को नया रूप दे दिया जाएगा। इनके बनने पर लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि सड़कों की कायाकल्प परियोजना में दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की 142 किलोमीटर की मुख्य रोड व एप्रोच रोड को शामिल किया गया है। ये सड़कें जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं। इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। लंबे समय से इन सड़कों की हालत खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी और तय समय सीमा में काम पूरा न होने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अक्षरधाम फ्लाईओवर लूप होगा दुरुस्त पूर्वी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर का लूप दुरुस्त किया जाएगा। इस लूप से वाहन चालक एनएच-नौ से मयूर विहार, नोएडा जाने के लिए चढ़ते हैं। इसमें कई जगह गड्ढे हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसे दुरुस्त करने की पहल की है।

उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़कें चिह्नित पीडब्ल्यूडी ने राजधानी के कई सड़कों को इसके लिए चिह्नित किया है। इसके तहत पश्चिमी दिल्ली इलाके की 48 सड़कें, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 66 सड़कें, नई और मध्य दिल्ली में 19 सड़कों, दक्षिणी दिल्ली में 25, शाहदरा में 8 सड़कें, पूर्वी दिल्ली में 6 सड़कें, उत्तर-पूर्वी दिल्ली की तीन सड़कों का कायाकल्प होगा। इससे लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी और कम समय लगेगा।