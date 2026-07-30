Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: नोएडा के इन 2 सेक्टरों में भी पजल पार्किंग बनेगी, 4 मंजिल में 100 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

नोएडा में दो और स्थानों पर पजल पार्किंग बनाने का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण ने सेक्टर-15 और सेक्टर-124 में पार्किंग बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में एजेंसी का चयन कर लिया है। इनसे पहले सेक्टर-63 में पार्किंग बनाने का काम चल रहा है।

नोएडा में पजल पार्किंग बनेगी।
नोएडा में पजल पार्किंग बनेगी।

नोएडा में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने से लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या होती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्राधिकरण ने करीब दो साल पहले कुछ स्थानों पर पजल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में प्राधिकरण ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-15 में अलका सिनेमा के पास और सेक्टर-124 में पजल पार्किंग का काम अगले महीने से शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए राम रत्ना इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड का चयन कर लिया गया है।

यह एजेंसी दोनों जगह पार्किंग बनाएगी। इन जगह 100-100 वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग चार तल की बनाई जाएंगी। एक तल पर 25 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। एक पार्किंग को बनाने में करीब 14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। काम शुरू होने के बाद करीब डेढ़ साल में ये बनकर तैयार हो जाएंगी। इन स्थानों के आसपास सरफेस पार्किंग की जगह नहीं है। सेक्टर-15 और 124 में पार्किंग न होने की वजह से जाम लगता है।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में अवैध प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, NGT ने दिए आदेश; क्या आरोप?

क्या है पजल पार्किंग

पजल पार्किंग एक पजल गेम की तरह होती है, जिसमें जितने पार्किंग स्लॉट होते हैं, उतने ही स्टैंड होते हैं। जो ऊपर, नीचे, दायें और बायें होते रहते हैं। एक कार को इस पार्किंग में खड़ा करने में 3 से 6 मिनट का समय लगता है। नोएडा में अभी चार तल की ऑटोमेटिड पजल पार्किंग बनाई जाएंगी। ये पूरी पार्किंग सेंसर बेस्ड होती हैं, इसलिए चोरी से लेकर वाहन के टूट फूट का खतरा नहीं होता।

ये भी पढ़ें:नोएडा के इस सेक्टर में मिलने वाली है खास सुविधा, इंजीनियर युवराज की मौत से सबक

सेक्टर-63 में जनवरी तक पार्किंग तैयार होगी

नोएडा की पहली पजल पार्किंग सेक्टर-63 के जी-204 के सामने बन रही है। इस पार्किंग को बनाने में 13 करोड़ 29 लाख रुपये का खर्च आएगा। यह पार्किंग भी राम रत्ना इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। इस पार्किंग जनवरी में तैयार होने की उम्मीद है। सेक्टर-62 में भी पजल पार्किंग प्रस्तावित है। इसके लिए प्राधिकरण दोबारा से टेंडर जारी करेगा। इस पार्किंग को बनाने में 14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा है। यहां पर 100 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:टैंक की सफाई करने में 2 की मौत, ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में हादसा
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
kaam ki baat Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।