पंजाबी बाग चौक का नाम हुआ मदनलाल खुराना चौक; दिल्ली के तीसरे CM के 5 दिलचस्प किस्से

संक्षेप: मदनलाल खुराना दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें 'दिल्ली के शेर' के नाम से पुकारा जाता था। जानिए दिल्ली के तीसरे सीएम के 5 दिलचस्प किस्से।

दिल्ली के पंजाबी बाग चौक का नाम बदलकर मदनलाल खुराना चौक कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, "मुझे खुशी है कि आज दिल्ली सरकार के माध्यम से पंजाबी बाग चौक का नाम हमने स्वर्गीय श्री मदनलाल खुराना जी के नाम पर रखा है।" मदनलाल खुराना दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें 'दिल्ली के शेर' के नाम से पुकारा जाता था। जानिए दिल्ली के तीसरे सीएम के 5 दिलचस्प किस्से।

1- पाकिस्तान में हुआ था जन्म मदनलाल खुराना का जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। देश का बटबारा हो गया, तो उनके परिवार को भारत में आना पड़ा। भारत में आने के बाद उन लोगों ने दिल्ली के कीर्ती नगर की एक रिफ्यूजी कॉलोनी में आकर शरण ली थी।

2- दिल्ली के तीसरे और भाजपा के पहले सीएम मदनलाल खुराना साल 1993 से 1996 तक दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन, जल्द ही सरकार ने उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा को अपना चेहरा बना लिया। इस तरह खुराना भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे, जिन्होंने दिल्ली में पूर्ण राज्य सरकार का नेतृत्व किया था।

3- अपनी ही पार्टी से कर दिए गए थे निलंबित साल 2005 में मदनलाल खुराना को अपनी ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। दरअसल खुराना ने लालकृष्ण आडवाणी की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। इसके बाद उन्हें पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते निलंबित कर दिया था।

4- कैसे मिली 'दिल्ली का शेर' की उपाधि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद साल 1984 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। भाजपा दिल्ली में भी नुकसान झेल रही थी। लेकिन, मदनलाल खुराना ने अपने अथक प्रयासों के जरिए नई दिल्ली में पार्टी को नया जीवन दिया। उनके योगदान के चलते ही पार्टी के लोगों ने उन्हें 'दिल्ली का शेर' की उपाधि दी थी।