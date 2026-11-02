पंजाब-हरियाणा में पराली की आग बढ़ी, लेकिन NASA के आंकड़े क्यों नहीं बता पा रहे पूरी कहानी?
दिल्ली में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इसके साथ ही पंजाब-हरियाणा में पराली दहन की चर्चा तेज हो गई है। एचटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि पड़ोसी राज्यों में पराली दहन की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन नासा भी उनके आंकड़े ठीक से दर्ज नहीं कर पा रहा है। समझिए पूरी कहानी।
दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं भी चर्चा में हैं। लेकिन इस बार पराली की आग को लेकर एक अहम बात सामने आई है। किसान ज्यादातर खेतों में आग दोपहर बाद और शाम को लगा रहे हैं, जबकि पराली जलाने की घटनाओं की गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाला NASA का सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से रोजाना करीब दोपहर 1:30 बजे गुजरता है। ऐसे में कई आग उसकी निगरानी में आने से पहले ही लग रही हैं और आंकड़ों में उनकी गिनती छूट सकती है।
हिंदुस्तान टाइम्स (HT) के एयर क्वालिटी, मौसम और सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली का AQI शनिवार को 117 था, जो रविवार को बढ़कर 261 हो गया। सोमवार शाम चार बजे तक यह 324 पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा 'वेरी पुअर' श्रेणी में दर्ज की गई।
दोपहर बाद लग रही हैं ज्यादातर आग
NASA का सैटेलाइट दिन में करीब 1:30 बजे पंजाब के ऊपर से गुजरता है। वहीं, नई दिल्ली के शोध समूह iFOREST की पराली दहन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, पंजाब में 2024 और 2025 के दौरान 90 फीसदी से ज्यादा बड़ी आग दोपहर तीन बजे के बाद लगाई गईं। इसके उलट, 2021 में ऐसी आग का आंकड़ा सिर्फ तीन फीसदी था। इस बदलाव के कारण NASA के सैटेलाइट से पराली जलाने की सभी घटनाओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। यानी उसके आंकड़े खेतों में लगने वाली आग की पूरी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं।
भारतीय सैटेलाइट के आंकड़ों में बढ़ीं आग की घटनाएं
HT ने NASA के आंकड़ों की तुलना भारतीय सैटेलाइट INSAT-3DS से भी की। यह सैटेलाइट एक ही इलाके पर नजर रखते हुए दिनभर क्षेत्र को स्कैन कर सकता है। हालांकि, इसकी तस्वीरों में कम बारीकी होती है और यह मुख्य रूप से बड़ी या ज्यादा तेज आग ही पकड़ पाता है। INSAT-3DS के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा में 15 से 28 अक्टूबर के बीच शाम की आग लगभग नहीं दिखी। इसके बाद घटनाएं लगातार बढ़ीं। 29 अक्टूबर को 17 आग दर्ज की गईं, जबकि 1 नवंबर को यह संख्या बढ़कर 90 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक घटनाएं इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं।
दिल्ली तक कैसे पहुंचा धुआं?
HT के विश्लेषण में पाया गया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही थीं। यह वही दिशा है जहां पंजाब और हरियाणा के पराली जलाने वाले इलाके स्थित हैं। मौसम मॉडल के मुताबिक, 1 नवंबर को दिल्ली पहुंचने वाली हवा पिछले तीन दिनों में ज्यादातर समय पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरी थी।
NASA के आंकड़ों में भी 1 नवंबर को 171 आग दर्ज की गईं, जो इस सीजन का सबसे बड़ा आंकड़ा था। हालांकि, रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की सटीक हिस्सेदारी कितनी थी। इसमें नमी और मौसम की भूमिका से भी इनकार नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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