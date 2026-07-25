पंजाब के शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा… सिरसा ने दिपके को याद दिलाया वादा, उठाई मांग
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है।
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में विरोध करने वाले नेता पंजाब के छात्रों के भविष्य पर चुप क्यों हैं।
पंजाब सरकार से ऐक्शन की मांग
सिरसा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की और पंजाब सरकार से राज्य में कथित पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ की CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को एक वादे की याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि पंजाब में पेपर लीक की घटना होगी तो वे वहां भी आवाज उठाएंगे। समय आ गया है कि ये लोग अपने वादे पर कायम रहें और पंजाब जाकर वहां के युवाओं के लिए भी लड़ाई लड़ें।
पंजाब में पेपर लीक पर जवाबदेही क्यों नहीं?
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि यदि किसी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता बार-बार भंग होती है तो निष्पक्ष जांच कराना और राजनीतिक जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बावजूद अब तक कोई साफ जवाबदेही तय नहीं की गई है।
छात्रों का करते हैं राजनीतिक इस्तेमाल
सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। दिल्ली में छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया जाता है। इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। वहीं जब पंजाब में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो यही नेता चुप्पी साध लेते हैं।
पंजाब के शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यदि छात्रों के भविष्य की असल चिंता है तो यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं।
पंजाब में गिनाए पेपर लीक
सिरसा ने पंजाब में कई परीक्षाओं की लिस्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की परीक्षाएं, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ियां और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं।
पंजाब सरकार ने क्याें नहीं लिया ऐक्शन
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। पंजाब सरकार को साफ करना चाहिए कि इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? केंद्र ने परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं।
दिपके को याद दिलाया वादा- कर दी डिमांड
मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभिजीत दिपके के पुराने बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिपके ने दिल्ली में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए कहा था कि यदि पंजाब में छात्रों के साथ अन्याय या पेपर लीक की घटना होगी तो वह वहां भी आवाज उठाएंगे। समय आ गया है कि ये लोग अपने बयान पर कायम रहें और पंजाब के युवाओं के लिए भी समान रूप से लड़ाई लड़ें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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