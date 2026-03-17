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ग्राहकों के सामने बैंक मैनेजर की हत्या कर निकल गया गार्ड, 2018 में सेना से हुआ था रिटायर

Mar 17, 2026 06:04 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के लोनी में छुट्टी के लिए डांटने पर पंजाब एंड सिंध बैंक के सुरक्षा गार्ड ने सोमवार को बैंक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। 

ग्राहकों के सामने बैंक मैनेजर की हत्या कर निकल गया गार्ड, 2018 में सेना से हुआ था रिटायर

गाजियाबाद के लोनी की बलराम नगर कॉलोनी स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सोमवार दोपहर करीब 12:50 बजे बैंक मैनेजर के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनकर परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गोली लगने से मैनेजर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गार्ड बंदूक लेकर आराम से बैंक से निकलकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

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बैंक में सोमवार दोपहर में 50 से 60 लोग काउंटर पर खड़े होकर अपने-अपने कार्य करा रहे थे। करीब 12:50 बजे बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड रविंद्र हुड्डा बैंक में पहुंचा। उसने बैंक में रखी अपनी बंदूक ली और उसके बाद वह सीधे ब्रांच मैनेजर अभिषेक शर्मा के केबिन में पहुंच गया। ब्रांच मैनेजर से कहासुनी होने के बाद उसने अभिषेक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बैंक परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सभी इधर-उधर छिपने लगे। आपाधापी का फायदा उठाकर आरोपी गार्ड बंदूक समेत बैंक से आराम से बाहर निकल गया। गार्ड के बैंक से जाने के बाद लोग तेज कदमों से बैंक परिसर से बाहर निकल गए।

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डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शीशपाल रविंद्र का नौकर है। दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बंदूक भी बरामद कर ली गई है। रविंद्र हुड्डा ने बताया कि उसका बैंक के ब्रांच मैनेजर से काफी समय से तनख्वाह और छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा था।

बिहार के रहने वाले थे बैंक मैनेजर अभिषेक

मूलत: पटना, बिहार के गांव लखीपुर के रहने वाले 35 वर्षीय अभिषेक कुमार लोनी में पंजाब एंड सिंध बैंक की बलराम नगर शाखा में अगस्त 2025 से प्रबंधक पद पर तैनात थे। वह टीला मोड़ स्थित दिल्ली-99 सोसाइटी में परिवार के साथ रह रहे थे। अभिषेक शर्मा बेटी पैदा होने की मन्नत पूरा होने पर होली के पहले पटना जिले के लखीपुर गांव आए थे। घर की सारी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा पर थी। संजय शर्मा ने बहुत संघर्ष कर तीनों बच्चों की परवरिश की और उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया।

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एजेंसी से शिकायत करने पर भी नाराज था

बागपत जिले के थाना खेकड़ा के गांव मंसूरपुर का रहने वाला रविंद्र हुड्डा बैंक में गार्ड के रूप में कार्यरत था। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी गार्ड अक्सर बिना सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर रहता था। इसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर द्वारा सिक्योरिटी एजेंसी में की गई थी। इस बात से गार्ड उनसे नाराज था। पुलिस के मुताबिक, रविंद्र हुड्डा वर्ष 2018 में भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। करीब तीन माह पहले ही उसे लखनऊ की एक सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से बैंक में गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। वह अक्सर लंच के बाद काफी देर तक बैंक नहीं पहुंचता था। पुलिस के मुताबिक सोमवार को गार्ड रविंद्र ड्यूटी से गैरहाजिर था। इस पर बैंक मैनेजर ने उसे फोन कर छुट्टी लेने के लिए डांट दिया था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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