ग्राहकों के सामने बैंक मैनेजर की हत्या कर निकल गया गार्ड, 2018 में सेना से हुआ था रिटायर

गाजियाबाद के लोनी में छुट्टी के लिए डांटने पर पंजाब एंड सिंध बैंक के सुरक्षा गार्ड ने सोमवार को बैंक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद के लोनी की बलराम नगर कॉलोनी स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सोमवार दोपहर करीब 12:50 बजे बैंक मैनेजर के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनकर परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गोली लगने से मैनेजर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गार्ड बंदूक लेकर आराम से बैंक से निकलकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

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बैंक में सोमवार दोपहर में 50 से 60 लोग काउंटर पर खड़े होकर अपने-अपने कार्य करा रहे थे। करीब 12:50 बजे बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड रविंद्र हुड्डा बैंक में पहुंचा। उसने बैंक में रखी अपनी बंदूक ली और उसके बाद वह सीधे ब्रांच मैनेजर अभिषेक शर्मा के केबिन में पहुंच गया। ब्रांच मैनेजर से कहासुनी होने के बाद उसने अभिषेक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बैंक परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सभी इधर-उधर छिपने लगे। आपाधापी का फायदा उठाकर आरोपी गार्ड बंदूक समेत बैंक से आराम से बाहर निकल गया। गार्ड के बैंक से जाने के बाद लोग तेज कदमों से बैंक परिसर से बाहर निकल गए।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शीशपाल रविंद्र का नौकर है। दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बंदूक भी बरामद कर ली गई है। रविंद्र हुड्डा ने बताया कि उसका बैंक के ब्रांच मैनेजर से काफी समय से तनख्वाह और छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा था।

बिहार के रहने वाले थे बैंक मैनेजर अभिषेक मूलत: पटना, बिहार के गांव लखीपुर के रहने वाले 35 वर्षीय अभिषेक कुमार लोनी में पंजाब एंड सिंध बैंक की बलराम नगर शाखा में अगस्त 2025 से प्रबंधक पद पर तैनात थे। वह टीला मोड़ स्थित दिल्ली-99 सोसाइटी में परिवार के साथ रह रहे थे। अभिषेक शर्मा बेटी पैदा होने की मन्नत पूरा होने पर होली के पहले पटना जिले के लखीपुर गांव आए थे। घर की सारी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा पर थी। संजय शर्मा ने बहुत संघर्ष कर तीनों बच्चों की परवरिश की और उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया।