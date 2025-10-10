फरीदाबाद में कब चलेगा पल्स पोलियो अभियान? जानिए घर-घर पहुंचेगी टीम या जाना होगा बूथ

इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक (ड्रॉप्स) पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखना तथा भारत को पोलियो-मुक्त बनाए रखने के अभियान को सशक्त करना है।

फरीदाबाद जिले में पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 12 से 14 अक्तूबर तक किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक (ड्रॉप्स) पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखना तथा भारत को पोलियो-मुक्त बनाए रखने के अभियान को सशक्त करना है।

इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी डॉ. रचना मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी फरीदाबाद को सौंपी गई है। अभियान के पहले दिन यानी 12 अक्तूबर को जिलेभर में स्थापित 1,586 पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके पश्चात 13 और 14 अक्तूबर को स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगभग 6.7 लाख घरों में घर-घर जाकर उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगी जो बूथ दिवस पर किसी कारणवश छूट गए होंगे।

इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन मिलकर सहयोग करेंगे। डॉ. रचना मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य अभियान में सक्रिय सहयोग दें और सुनिश्चित करें कि उनके आसपास का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।