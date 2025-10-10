Pulse polio campaign will be organised in Faridabad from 12th to 14th October. फरीदाबाद में कब चलेगा पल्स पोलियो अभियान? जानिए घर-घर पहुंचेगी टीम या जाना होगा बूथ, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में कब चलेगा पल्स पोलियो अभियान? जानिए घर-घर पहुंचेगी टीम या जाना होगा बूथ

इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक (ड्रॉप्स) पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखना तथा भारत को पोलियो-मुक्त बनाए रखने के अभियान को सशक्त करना है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, फरीदाबादFri, 10 Oct 2025 01:03 PM
फरीदाबाद जिले में पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 12 से 14 अक्तूबर तक किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक (ड्रॉप्स) पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखना तथा भारत को पोलियो-मुक्त बनाए रखने के अभियान को सशक्त करना है।

इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी डॉ. रचना मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी फरीदाबाद को सौंपी गई है। अभियान के पहले दिन यानी 12 अक्तूबर को जिलेभर में स्थापित 1,586 पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके पश्चात 13 और 14 अक्तूबर को स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगभग 6.7 लाख घरों में घर-घर जाकर उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगी जो बूथ दिवस पर किसी कारणवश छूट गए होंगे।

इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन मिलकर सहयोग करेंगे। डॉ. रचना मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य अभियान में सक्रिय सहयोग दें और सुनिश्चित करें कि उनके आसपास का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।

पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक संक्रामक और वायरल बीमारी है, जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। यह पोलियो वायरस के कारण होती है और शरीर के तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर हमला करती है। यह बीमारी खासतौर से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है, जिन बच्चों का टीकाकरण अधूरा या नहीं हुआ है। इसलिए सरकार अपने बच्चों को चुस्त, फुर्तीला और रोगों से दूर रखने के लिए इस अभियान को बड़े पैमाने पर चलाती है।