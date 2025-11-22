Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspublic holiday in delhi on 25 november over 350th shaheedi diwas of guru tegh bahadur ji
गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली में इस दिन रहेगी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली में इस दिन रहेगी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

संक्षेप:

दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर खुद इसका ऐलान किया। सीएम ने आगे कहा- गुरु साहिब के साहस और करुणा के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

Sat, 22 Nov 2025 06:48 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली सरकार का आदेश दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। हालांकि इसमें संशोधन हुआ है। यूपी में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा।

भारतीय रेल ने भी गुरु तेगबहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए शनिवार से दो स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से एक ट्रेन पटना साहिब से चलाई जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन पुरानी दिल्ली से चलेगी। 22 कोच वाली ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से चलकर 24 नवंबर को सुबह 4:15 बजे श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब से 21:00 बजे चलकर 23:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।