गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली में इस दिन रहेगी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता का ऐलान
दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर खुद इसका ऐलान किया। सीएम ने आगे कहा- गुरु साहिब के साहस और करुणा के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
दिल्ली सरकार का आदेश दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। हालांकि इसमें संशोधन हुआ है। यूपी में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा।
भारतीय रेल ने भी गुरु तेगबहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए शनिवार से दो स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से एक ट्रेन पटना साहिब से चलाई जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन पुरानी दिल्ली से चलेगी। 22 कोच वाली ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से चलकर 24 नवंबर को सुबह 4:15 बजे श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब से 21:00 बजे चलकर 23:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी।