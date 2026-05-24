मन खुश करने को लड़कियों की कमर पर मारता था कैंची, नोएडा में ‘साइको’ अकाउंटेंट दबोचा

नोएडा में कई लड़कियों की कमर पर कैंची मारने वाले आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अंकित वर्मा के रूप में हुई। वह एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि लड़कियों से चिढ़ होने और मन को खुशी देने के लिए वह ऐसी घटनाएं करता था।

नोएडा पुलिस ने शनिवार को एक ऐसे साइको युवक को गिरफ्तार किया, जो महिलाओं की कमर पर कैंची मारकर उन्हें घायल करता था। दो युवतियों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच की तो तीन और ऐसी पीड़िता सामने आईं। पकड़ा गया आरोपी एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट हैं। उसने पूछताछ में बताया कि लड़कियों से चिढ़ होने और मन को खुशी देने के लिए वह ऐसी घटनाएं करता था।

नोएडा के सेक्टर-58 थाना पुलिस के मुताबिक, निजी कंपनियों में नौकरी करने वाली दो युवतियों ने गुरुवार शाम थाने में बताया कि शाम करीब 6:30 बजे वह ऑफिस से पैदल घर लौट रही थीं। सेक्टर-56 क्षेत्र में पीछे से एक स्कूटी सवार आया और उसने किसी नुकीली वस्तु को कमर के नीचे मारा और भाग गया। आरोपी सफेद रंग की टीशर्ट पहने हुए था। दोनों युवतियों के साथ घटनाएं करीब 10 मिनट के अंतराल में हुईं। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

सीसीटीवी कैमरों की जांच से आरोपी की स्कूटी का नंबर पता चला। इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अंकित वर्मा के रूप में हुई। वह गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के प्रगति विहार में माता-पिता और पत्नी के साथ किराये के मकान में रहता है। आरोपी सेक्टर-62 में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। पूछताछ में उसने कई महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं करने की बात स्वीकार की है।

पत्नी और परिवार के अन्य लोग करतूत सुनकर हैरान पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो अंकित की पत्नी और माता-पिता अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अंकित ऐसा कर सकता है। अंकित के पिता सेक्टर-58 क्षेत्र स्थित एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि अंकित के दिमाग में इस तरह की बातें चल रही थीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए परिजन से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी।

तीन और पीड़िता सामने आईं आरोपी की गिरफ्तारी की बात सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को पता चली तो तीन और महिलाएं थाने पहुंचीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके ऊपर भी एक युवक ने हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जब तलाशी ली तो जींस के नीचे उसने दो लोअर पहने हुए थे। पूछने पर उसने बताया कि उसकी टांगें जन्म से ही पतली हैं। ऊपर का शरीर सही है। इसलिए पैंट सही से कमर पर नहीं रुकती है। पैरों को मोटा दिखाने के लिए वह दो-तीन फुल और हॉफ लोअर पहनकर रखता है।

एक युवती बेहोश हुई तो दूसरी लहूलुहान आरोपी अंकित के हमले में घायल एक युवती ने बताया कि वह सेक्टर-22 में किराए के मकान में रहती है। वह दिल्ली के मयूर विहार स्थित एक कंपनी में नौकरी करती हैं। गुरुवार शाम करीब सवा छह बजे वह ऑफिस से घर पैदल लौट रही थीं। सेक्टर-56 में पीछे से स्कूटी सवार ने नुकीली धारदार वस्तु से हमला कर दिया। शरीर से खून निकलने लगा। वह कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर गईं। वहीं, उन्नाव की रहने वाली दूसरी पीड़िता ने बताया कि वह शाम 6.21 बजे कंपनी से पीजी लौट रही थी, तभी पीछे से स्कूटी सवार ने हमला कर घायल कर दिया। कमर में कैंची लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर गईं।