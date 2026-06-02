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सूर्या हत्याकांड मामले में परिवार के एक सदस्य को प्रशासन ने दी नौकरी, खुद डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, यूपी
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पुलिस के अनुसार 28 मई की दोपहर आरोपियों ने सूर्या को घेर लिया था, और फिर उस पर हमला कर दिया था। इस दौरान फरहान ने असद को चाकू दिया था, जबकि नवाब ने उसे हत्या के लिए उकसाया था। असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया और उसके बाद सभी आरोपी उसे मरा समझकर भाग गए।

सूर्या हत्याकांड मामले में परिवार के एक सदस्य को प्रशासन ने दी नौकरी, खुद डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के बाद प्रशासन ने परिवार की मदद करते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका खोड़ा-मकनपुर में नियुक्ति के लिए पत्र सौंप दिया। यह नियुक्ति पत्र खुद डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचकर परिवार के सदस्य को सौंपा। इस मौके पर स्थानीय पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे।

इस बारे में जारी किए गए नियुक्ति पत्र में बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के आदेश के अनुसार नवनीत विहार के मकान नंबर आरसी 945 में रहने वाले कौशलेंद्र सिंह चौहान के परिवार के किसी एक सदस्य को आउटसोर्स फर्म के माध्यम से नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर गाजियाबाद के सफाई विभाग में 'सफाई सुपरवाइजर' के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पत्र नगर विकास विभाग की ओर से जारी किया गया।

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उधर इससे एक दिन पहले स्थानीय प्रशासन ने सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस में अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है और ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण हटाओ के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा जारी नोटिस खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार स्थित असद के घर के मुख्य दरवाजे पर चस्पा किया गया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तहसील प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की।

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सूर्या के परिवार के एक सदस्य को प्रशासन ने दी नौकरी, डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

इलाके में लाउडस्पीकर और ढोल बजाकर घोषणा की गई कि जिस जमीन पर घर बना है, उस पर परिवार का अवैध कब्जा है। नोटिस में कब्जाधारकों को 15 दिन के भीतर एसडीएम के समक्ष जवाब दाखिल करने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह कार्रवाई मुख्य आरोपी असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद हुई है।

बता दें कि बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 28 मई बकरीद के दिन सूर्या को घेरकर आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला किया था, जिसके दो दिन बाद इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने सूर्या की हत्या के सिलसिले में असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ को 30 मई को खोड़ा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह गेट के पास से गिरफ्तार किया था, जबकि सारिक मेवाती समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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सूर्या के परिवार के एक सदस्य को प्रशासन ने दी नौकरी, डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

पूछताछ में फरहान ने बताया कि 28 मई को असद और सूर्या के बीच मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद हुआ था। उसने बताया कि कहासुनी के बाद असद ने अपने पिता और साथियों को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने सूर्या को सबक सिखाने की साजिश रची।

पुलिस के अनुसार, 28 मई की दोपहर आरोपियों ने नवनीत विहार की गली नंबर चार में सूर्या को घेर लिया, और फिर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान फरहान ने असद को चाकू दिया जबकि नवाब ने उसे हत्या के लिए उकसाया। असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया और उसके बाद सभी आरोपी उसे मरा समझकर भाग गए।

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सूर्या को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 मई को उसकी मौत हो गई। इसके बाद वारदात का मुख्य आरोपी असद रविवार तड़के खोड़ा इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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