छात्र संघ चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद जामिया में फिर बवाल, कई छात्र हिरासत में
छात्र आसिफ खान ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रशासन एक मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करे और चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाए। तब तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सोमवार को छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर छात्र संघ चुनाव कराए जाने के आदेश दिए हैं। लेकिन इसके बाद कैंपस में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र एक तय समय-सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने और एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। छात्र आसिफ खान ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रशासन एक मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करे और चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाए। तब तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांगों में ऑनलाइन क्लास को रोकना, कैंटीन और लाइब्रेरी को फिर से खोलना, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देने के लिए एक तय समय-सीमा तय करना और चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा शामिल है।
अलग-अलग गेटों से दाखिल हुईं 100 छात्राएं
इससे पहले दिन में, लगभग 100 छात्राएं अलग-अलग गेटों से कैंपस में दाखिल हुईं। कुछ छात्राएं गेट नंबर 7 के बाहर इकट्ठा हो गईं जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान कई छात्रों ने ‘दिल्ली पुलिस वापस जाओ’ के नारे भी लगाए। एक छात्र ने कहा, छात्र ने कहा, जामिया में दाखिले से लेकर हॉस्टल की सीटों और मेस के खाने तक, हर चीज में समस्या है। हमारे (छात्रों) और जामिया प्रशासन के बीच कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि एक यूनियन हो जो इस दूरी को पाट सके।
जामिया ने क्या दिया आदेश?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सोमवार को आदेश दिया कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। साथ ही, जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के निलंबन आदेश और उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए गए हैं। कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से जारी आदेश में विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान सुरक्षा कर्मियों के रवैये की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी प्रावधान है।
ये फैसले यूनिवर्सिटी की ओर से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर विचार करने के बाद लिए गए। आदेश के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिए गए मानहानिकारक बयानों, की गई कार्रवाइयों या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमत हुए हैं। ऐसी पोस्ट तुरंत सोशल मीडिया मंचों से हटाई जानी हैं।
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अदिति शर्मा
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