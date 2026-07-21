CJP ने पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना खत्म करने का किया ऐलान, आगे क्या प्लान?
दिल्ली पुलिस ने बताया कि CJP का कोई भी प्रदर्शनकारी हिरासत में नहीं है। CJP ने पहले पुलिस मुख्यालय पर धरने की घोषणा की थी, लेकिन सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई की बात सामने आने के बाद CJP ने अपना धरना खत्म कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान पकड़ा गया कोई भी प्रदर्शनकारी अब हिरासत में नहीं है। दिल्ली पुलिस का यह बयान तब आया जब CJP ने दावा किया था कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी पुलिस हिरासत में हैं। CJP ने ऐलान किया था कि प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो रात 8 बजे पुलिस मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। लेकिन पुलिस के कहने पर कि कोई भी प्रदर्शनकारी अब हिरासत में नहीं है, सीजेपी ने पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा वापस ले ली है।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना खत्म
कॉकरोच जनता पार्टी के (CJP) मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने ट्वीट कर कहा कि हमारे वकीलों ने हमें बताया है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर चल रहा धरना खत्म किया जा रहा है।
किया था यह दावा
दिल्ली पुलिस का बयान आने से पहले CJP प्रवक्ता सौरव दास ने यह भी दावा किया था कि वकीलों को हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से मिलने या हिरासत में लिए गए लोगों की पूरी सूची नहीं दी जा रही है।
प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील
हालांकि, बाद में एक पोस्ट में सौरव दास ने कहा कि संगठन के वकीलों ने बताया है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। इसलिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना वापस लिया जाता है। सभी से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।
मांगे वही तीन
इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके ने दोहराया है कि उनकी मांगें अब भी वही हैं। इनमें 1- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा… 2- पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा… 3. सोनम वांगचुक और सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई…
पुलिस को चेतावनी
अभिजीत दिपके ने यह भी कहा है कि कपिल सिब्बल से उनकी बात हुई है। उन्होंने लीगल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। अभिजीत दिपके यह भी चेतावनी दी कि लाठी मारने वाले पुलिस वालों को कोर्ट में ले जाएंगे। अदालत के जरिए सभी पुलिस वालों की जवाबदेही तय होगी।
विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी के (CJP) ने साफ कर दिया है कि मांगें पूरी होने तक उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ एकबार फिर जमा हो गई है। प्रदर्शनकारी डफली बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की आवाजाही जारी थी।
विपक्षी नेताओं की लामबंदी, ममता की अपील
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के अध्यक्ष शरद पवार और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों के कई नेता मंगलवार को जंतर-मंतर पहुंचे। विपक्ष के इन नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन का समर्थन किया। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस और माकपा से पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तहत भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील की।
(पीटीआई-भाषा के इनुपट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।