आजादी के नारे; पलूशन पर इंडिया गेट के पास प्रदर्शन, कर्तव्य पथ बंद, कुछ हिरासत में- VIDEO

संक्षेप: दिल्ली में एकबार फिर माहौल गरमाता दिख है। इस बार लोग पलूशन के मुद्दे को लेकर इंडिया गेट पर जमा हुए हैं। पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। कर्तव्य पथ पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।

दिल्ली में रविवार शाम को माहौल गरमा गया। पलूशन के मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जमा हो गए हैं। पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है। कर्तव्य पथ पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इंडिया गेट पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस बल के साथ अर्ध सैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।

वी वॉन्ट जस्टिस और आजादी के नारे एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रदर्शनकारियों में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के खिलाफ कुछ संगठनों के लोग जमा हुए। इन लोगों ने वी वॉन्ट जस्टिस और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार पशुओं को हटा रही है, जबकि पलूशन को हटाना चाहिए।

इंडिया गेट तक जाने से रोका इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर अर्ध सैनिक बल के साथ भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इंडिया गेट तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मानसिंह रोड के पास कई प्रदर्शनकारियों को कर्तव्य पथ पर पुलिस द्वारा रोका गया।

क्या बोले प्रदर्शनकारी? एक प्रदर्शनकारी ने कहा- निजी मॉनिटर दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर एक्यूआई 999 को पार कर गया है। अधिकारी ठोस कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बंद करा रहे हैं। लोग क्या मांग रहे हैं? लोग सांस लेने का अधिकार मांग रहे हैं। बीते 15 दिनों से हमने न लॉकडाउन, न शटडाउन जैसा कुछ नहीं सुना है। केवल क्लाउड सीडिंग और ध्यान भटकाने वाली बातें सुनने को मिल रही हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपायों को लागू नहीं किया गया दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचीं पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था लेकिन हमारी गुजारिश नहीं मानी गई। इस समय चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है लेकिन GRAP के उपायों को लागू नहीं किया गया है। कोई सलाह जारी नहीं की गई है। आलम यह है कि मैराथन दौड़ हो रही हैं। हमारा कोई कोई छिपा एजेंडा नहीं है। हम सब माता-पिता हैं।

हिरासत में लिए गए कुछ लोग