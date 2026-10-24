अरावली में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने का विरोध, धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने जबरन हटाया; हुई पत्थरबाजी
इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में कूड़े का व्यवस्थित निस्तारण करने के लिए योजना बनाई जा रही है।
हरियाणा में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर अरावली में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने के विरोध में दो सप्ताह से धरने पर बैठे लोगों और पुलिस के बीच शनिवार को टकराव के हालात बन गए। पुलिस ने धरना स्थल से लोगों को हटाकर टेंट उखाड़ दिया। इसके बाद जेसीबी से कूड़े की गाड़ियों के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान धरने में बैठे लोगों में से कुछ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि इसमें किसी को चोट लगने की कोई खबर नहीं है।
पुलिस कार्रवाई से लोगों में आक्रोश
धरना स्थल पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई की और दो बसों में भरकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। धरना स्थल पर लगा टेंट भी हटा दिया गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से कूड़ा लेकर आने वाले वाहनों के लिए रास्ता बनाया जाने लगा। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पथराव भी हुआ, हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। मौके पर कार्रवाई के चलते तनाव बना हुआ है।
अरावली के पर्यावरण को नुकसान की आशंका
स्थानीय लोग पिछले दो सप्ताह से इलाके में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अरावली क्षेत्र में कूड़ा डालने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आशंका है कि कूड़े के कारण हवा और आसपास के वातावरण पर बुरा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि कूड़े के निस्तारण के लिए अरावली क्षेत्र के बजाय किसी दूसरी जगह का चयन किया जाना चाहिए। स्थानीय लोग इस मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद विरोध और तेज होने की आशंका है।
अस्थायी केंद्र से कूड़े की समस्या दूर करने की तैयारी
वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में कूड़े का व्यवस्थित निस्तारण करने के लिए योजना बनाई जा रही है। फिलहाल अस्थायी कूड़ा निस्तारण केंद्र तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब स्थायी निस्तारण केंद्र चालू हो जाएंगे, तब अस्थायी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। शहर में कूड़े की बढ़ती मात्रा को देखते हुए वार्ड स्तर पर भी निस्तारण केंद्र बनाने की योजना तैयार की जा रही है। प्रतापगढ़ और मुजेड़ी में पहले से ही कूड़ा निस्तारण केंद्र चल रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। नगर निगम का प्रयास है कि शहर से निकलने वाले कूड़े का उचित प्रबंधन किया जा सके।
रिपोर्ट- सरसमल
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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