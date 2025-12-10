Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsProtecting Delhi NCR India To Deploy desi Air Defence Weapon System To Thwart Aerial Threat on capiatl
दिल्ली-NCR की बढ़ेगी हवाई सुरक्षा, राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन हमला रोकेगा ये देसी सिस्टम

दिल्ली-NCR की बढ़ेगी हवाई सुरक्षा, राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन हमला रोकेगा ये देसी सिस्टम

संक्षेप:

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान दिल्ली को सुरक्षित करने की भी चर्चाएं जोरों पर थीं। अब दिल्ली-एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है।

Dec 10, 2025 10:35 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान दिल्ली को सुरक्षित करने की भी चर्चाएं जोरों पर थीं। अब दिल्ली-एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली के ऊपर किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए भारता स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम (IADWS) डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर बना रहा है। इसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल (QRSAM) और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे देशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए यह प्लान अमेरिका में बने नेशनल एडवांस्ट सरफेस टू एरियल मिसाइल सिस्टम-II (NASAMS ) को खरीदने के पहले प्रपोजल से अलग है। इसको अमेरिका बहुत ज्यादा दाम की मांग कर रहा था, इसलिए देसी सिस्टम लगाने का फैसला किया गाया है। भारत रूसी एस-400 सिस्टम के बचे हुए स्क्वाड्रन भी रहा है, साथ ही ज्यादा एस-400 और एस-500 खरीदने को लेकर विचार कर रहहा है।

दिल्ली-एनसीआर को बचाने के लिए बनाया गया यहा मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देश की राजधानी को अलग-अलग तरह के हवाई हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज रफ्तार वाले एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को रोकने की क्षमता भी शामिल है। इस मामले की जानकारी देते हुए रक्षा सूत्रों ने बताया कि IAWDS को देसी एयर डिफेंस मिसाइलों जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ दूसरे इक्विपमेंट के साथ बनाया जाएगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।