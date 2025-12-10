दिल्ली-NCR की बढ़ेगी हवाई सुरक्षा, राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन हमला रोकेगा ये देसी सिस्टम

संक्षेप: हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान दिल्ली को सुरक्षित करने की भी चर्चाएं जोरों पर थीं। अब दिल्ली-एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है।

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान दिल्ली को सुरक्षित करने की भी चर्चाएं जोरों पर थीं। अब दिल्ली-एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली के ऊपर किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए भारता स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम (IADWS) डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर बना रहा है। इसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल (QRSAM) और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे देशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए यह प्लान अमेरिका में बने नेशनल एडवांस्ट सरफेस टू एरियल मिसाइल सिस्टम-II (NASAMS ) को खरीदने के पहले प्रपोजल से अलग है। इसको अमेरिका बहुत ज्यादा दाम की मांग कर रहा था, इसलिए देसी सिस्टम लगाने का फैसला किया गाया है। भारत रूसी एस-400 सिस्टम के बचे हुए स्क्वाड्रन भी रहा है, साथ ही ज्यादा एस-400 और एस-500 खरीदने को लेकर विचार कर रहहा है।