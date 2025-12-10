दिल्ली-NCR की बढ़ेगी हवाई सुरक्षा, राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन हमला रोकेगा ये देसी सिस्टम
हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान दिल्ली को सुरक्षित करने की भी चर्चाएं जोरों पर थीं। अब दिल्ली-एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली के ऊपर किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए भारता स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम (IADWS) डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर बना रहा है। इसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल (QRSAM) और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे देशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए यह प्लान अमेरिका में बने नेशनल एडवांस्ट सरफेस टू एरियल मिसाइल सिस्टम-II (NASAMS ) को खरीदने के पहले प्रपोजल से अलग है। इसको अमेरिका बहुत ज्यादा दाम की मांग कर रहा था, इसलिए देसी सिस्टम लगाने का फैसला किया गाया है। भारत रूसी एस-400 सिस्टम के बचे हुए स्क्वाड्रन भी रहा है, साथ ही ज्यादा एस-400 और एस-500 खरीदने को लेकर विचार कर रहहा है।
दिल्ली-एनसीआर को बचाने के लिए बनाया गया यहा मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देश की राजधानी को अलग-अलग तरह के हवाई हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज रफ्तार वाले एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को रोकने की क्षमता भी शामिल है। इस मामले की जानकारी देते हुए रक्षा सूत्रों ने बताया कि IAWDS को देसी एयर डिफेंस मिसाइलों जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ दूसरे इक्विपमेंट के साथ बनाया जाएगा।