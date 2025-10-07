गाजियाबाद के होटल में देह व्यापार का धंधा, 7 लड़कियां छुड़ाए, 8 लोग गिरफ्तार

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने सोमवार खुलासा किया है। होटल से सात लड़कियों को रेस्क्यू कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक ही देह व्यापार करवा रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही।

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने सोमवार खुलासा किया है। होटल से सात लड़कियों को रेस्क्यू कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक ही देह व्यापार करवा रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ताहिरपुर कट के पास होटल ऑर्चिड इन में देह व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर होटल में छापेमारी की।

पुलिस ने इंतजार निवासी डीएलएफ, योगेंद्र कश्यप निवासी सूर्यनगर मुरादाबाद, प्रीतम सिंह निवासी शाहदरा दिल्ली, भूपेंद्र सिंह निवासी खजूरी खास दिल्ली, शिवम निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली, निखिल निवासी सोमपुरी दिल्ली, अंकुश निवासी शालीमार गार्डन और अंकुश निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली को पकड़ा है।