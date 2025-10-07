Prostitution racket busted in Ghaziabad hotel 7 girls rescued 8 people arrested गाजियाबाद के होटल में देह व्यापार का धंधा, 7 लड़कियां छुड़ाए, 8 लोग गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने सोमवार खुलासा किया है। होटल से सात लड़कियों को रेस्क्यू कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक ही देह व्यापार करवा रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही।

Subodh Kumar Mishra, Tue, 7 Oct 2025 09:21 AM
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ताहिरपुर कट के पास होटल ऑर्चिड इन में देह व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर होटल में छापेमारी की।

पुलिस ने इंतजार निवासी डीएलएफ, योगेंद्र कश्यप निवासी सूर्यनगर मुरादाबाद, प्रीतम सिंह निवासी शाहदरा दिल्ली, भूपेंद्र सिंह निवासी खजूरी खास दिल्ली, शिवम निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली, निखिल निवासी सोमपुरी दिल्ली, अंकुश निवासी शालीमार गार्डन और अंकुश निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली को पकड़ा है।

एसीपी के अनुसार, दीपक होटल का मालिक है। योगेंद्र और इंतजार इस पूरे व्यापार को संभालते हैं। होटल मालिक फरार है। उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।