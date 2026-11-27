दिल्ली में एंट्री पड़ेगी महंगी, MCD के सदन की बैठक में टोल शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
सदन में पार्षदों के फंड को लेकर तकरार भी हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पार्षदों को 25 लाख रुपए प्रदान करने का पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि एक करोड़ 25 लाख रुपए का फंड निगम पार्षदों को कब मिलेगा।
रिपोर्ट- राहुल मानव
दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि शहर के टोल नाकों पर बाधा रहित व्यवस्था को लागू करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान (RFID) टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। निगम प्रशासन ने बताया कि विभिन्न टोल नाकों पर इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा टोल नाकों से जुड़े नए उपनियमों को शुक्रवार को सदन की बैठक में मंजूरी मिल गई। इस प्रक्रिया के तहत टोल शुल्क की दरों को एमसीडी प्रशासन बढ़ा सकेगा और इसमें हर साल पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा पुरानी दिल्ली स्थित चरती लाल गोयल पार्क के रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव को भी सदन में मंजूरी मिल गई।
दो हजार रुपए तक बढ़ेगा ट्रकों का टोल
सदन में स्वीकृत हुए प्रस्ताव के तहत 6 व्हील ट्रक (दो एक्सेल) का टोल शुल्क 200 रुपए से 400 रुपए तक, 10 व्हील ट्रक (थ्री एक्सेल) का टोल शुल्क 300 रुपए से 800 रुपए तक , 4 से 6 एक्सेल ट्रक का टोल शुल्क 1200 रुपए से दो हजार रुपए और 7 एक्सेल व इससे अधिक ट्रक का टोल शुल्क 1200 रुपए से दो हजार रुपए तक बढ़ेगा।
दिल्ली सरकार के पास जाएगा टोल शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव
निगम अधिकारियों के अनुसार सदन से स्वीकृति मिलने के बाद अब इस टोल शुल्क के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार से अनुमति मिलने के बाद निगम कभी भी टोल शुल्क की दरों में बढ़ोतरी कर सकेगा। हालांकि, दिल्ली सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए फिर से सदन में प्रस्ताव को लाया जाएगा। उसके स्वीकृत होने के बाद बढ़ी हुई दरें लागू होंगी।
चरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क को संभालेगा DTTDC
पुरानी दिल्ली में लगभग दो एकड़ में स्थित चरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क को अब दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम संभालेगा। सदन में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। प्रस्ताव के तहत इस पार्क के रखरखाव और प्रबंधन को 10 साल के लिए DTTDC को सौंपा जाएगा। अब इस पार्क में पारंपरिक कहानी-सुनाने के सत्र, कारीगरों और शिल्प की प्रदर्शनी, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक शामों का आयोजन किया जाएगा। इस पार्क के लिए प्रस्तावित सांस्कृतिक कैलेंडर में खास खान-पान, त्योहारों से जुड़ी गतिविधियां और किस्सा-कहानी ओपन माइक नाम का एक सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
पार्षदों के फंड को लेकर हुई तकरार
सदन में पार्षदों के फंड को लेकर तकरार भी हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पार्षदों को 25 लाख रुपए प्रदान करने का पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि एक करोड़ 25 लाख रुपए का फंड निगम पार्षदों को कब मिलेगा। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षद मुकेश गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के एमसीडी के कार्याकाल के दौरान पार्षदों को फंड नहीं मिला करता था। अभी मौजूदा समय में पार्षदों को 75 लाख रुपए तक का फंड क्षेत्र के विकास संबंधित कार्यों के लिएअब तक मिल चुके हैं।
प्रदूषण और गिरती इमारतों के मुद्दों पर हुई चर्चा
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में शुक्रवार को राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और लगातार गिरती इमारतों का मुद्दा गरमाया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर आमने-सामने रहते हुए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। इससे पहले महापौर प्रवेश वाही ने निगम आयुक्त संजीव खिरवार की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आंकुश नारंग ने मास्क लगाते हुए सत्ता पक्ष पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर घेरा। साथ ही, दिल्ली में लगातार गिरती हुई इमारतों को लेकर एमसीडी प्रशासन और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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