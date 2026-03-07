दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, करीब से मारी गईं गोलियां; विदेश में रहने वाले गैंगस्टर ने धमकी दी थी
दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे हाल ही में विदेश में रहने वाले एक गैंगस्टर ने धमकी दी थी। कार में अकेले बैठे डीलर को हमलावरों ने करीब से गोलियां मारीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हमलावरों ने करीब से गोलियां चलाईं
दिल्ली के द्वारका के छावला इलाके में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने 42 साल के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में मृतक को धमकी देने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान की भूमिका की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, पीड़ित अपनी गाड़ी में अकेला था जब हमलावरों ने उस पर करीब से गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गैंगस्टर ने हाल ही में धमकी दी थी
दिल्ली पुलिस ने बताया कि द्वारका जिले के छावला में अज्ञात हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने डीलर को उसकी कार में अकेला पाया और उसे गोली मार दी। विदेश में रहने वाले एक गैंगस्टर ने हाल ही में उसे धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कपिल सांगवान गिरोह का गुर्गा गिरफ्तार
इस बीच, एक अलग घटना में 19 जनवरी को कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मनोज राठी के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली रेंज की विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने की। गिरफ्तारी शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत की गई है।
दो आपराधिक मामलों में शामिल
आरोपी पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इनमें नजफगढ़ थाने में वर्ष 2021 में दर्ज एक हत्या का मामला भी शामिल है। फरवरी 2024 में आरोपी देश से फरार हो गया, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया और लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोला गया। बाद में उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया और 9 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।