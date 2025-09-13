Property dealer made obscene video of female employee in toilet by hidden camera, then raped Loni Ghaziabad case प्रॉपर्टी डीलर ने हिडन कैमरे से बनाया महिला कर्मी का गंदा वीडियो, फिर शुरू हुआ रेप का सिलसिला, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsProperty dealer made obscene video of female employee in toilet by hidden camera, then raped Loni Ghaziabad case

प्रॉपर्टी डीलर ने हिडन कैमरे से बनाया महिला कर्मी का गंदा वीडियो, फिर शुरू हुआ रेप का सिलसिला

गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने कथित तौर पर टॉयलेट में हिडन कैमरा लगाकर अपनी महिला कर्मचारी का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर छह महीने तक दुष्कर्म करता रहा।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, लोनी (गाजियाबाद)Sat, 13 Sep 2025 01:07 PM
share Share
Follow Us on
प्रॉपर्टी डीलर ने हिडन कैमरे से बनाया महिला कर्मी का गंदा वीडियो, फिर शुरू हुआ रेप का सिलसिला

गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने कथित तौर पर टॉयलेट में हिडन कैमरा लगाकर अपनी महिला कर्मचारी का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर छह महीने तक दुष्कर्म करता रहा। ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म से तंग आकर बीते दिनों पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली के सोनिया विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे गुरुवार को अंकुर विहार थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित युवती अपनी मां के साथ अंकुर विहार थानाक्षेत्र में रहती है। पीड़िता ने बताया कि वह नौकरी तलाश कर रही थी। जनवरी 2025 में एक जानकार के जरिये डीएलएफ अंकुर विहार में राहुल भाटी के प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस पर कॉल करने की जॉब मिल गई। नौकरी के कुछ दिन बाद ही राहुल का व्यवहार बदल गया और 10 फरवरी को उसने पीड़िता को अपने केबिन में बुलाकर एक वीडियो दिखाया। ऑफिस के टॉयलेट में रिकॉर्ड किए गए अपने आपत्तिजनक वीडियो देखकर उसे गहरा धक्का लगा, जिसे राहुल ने हिडन कैमरा लगाकर बनाया था। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद यह सिलसिला आगे भी चलता रहा।

शराब पिलाकर रेप करता था आरोपी

युवती का आरोप है कि राहुल भाटी शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकत करता रहा। पीड़िता ने नौकरी छोड़ने की बात कही तो उसने चेहरे पर तेजाब फेंकने और मां को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने एक दिन उसे काफी ज्यादा शराब पिलाकर शोषण किया और वह देर तक घर नहीं पहुंचीं तो मां ऑफिस में आ गई। इसके बाद मां ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। कुछ समय बाद उसने ट्रॉनिका सिटी में दूसरी नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद भी राहुल उसे धमकी देता रहा। उसे सोनिया विहार स्थित अपने होटल में बुलाने लगा। 30 जुलाई को उसने होटल पर बुलाया और धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता ने किसी तरह आरोपी की ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर ली। उसने अपनी मां को इसके बारे में बताया और दिल्ली के सोनिया विहार थाने पहुंची। पीड़िता ने राहुल के खिलाफ शिकायत देते हुए पुलिस से उसके मोबाइल से फोटो-वीडियो आदि डिलीट कराने की गुहार लगाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले को अंकुर विहार थाने में ट्रांसफर कर दिया।

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि दिल्ली से आए मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।