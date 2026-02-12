पति छत से कूद गया, पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी; दिल्ली में सनसनीखेज घटना
दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच बहस हो गई। इसके बाद पति ने छत से कूदकर जान दे दी और पत्नी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस के अनुसार, परिवार ने पति-पत्नी के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं दी है।
दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच बहस हो गई। इसके बाद पति ने छत से कूदकर जान दे दी और पत्नी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस के अनुसार, परिवार ने पति-पत्नी के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं दी है। कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 35 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर ने कथित तौर पर अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसकी पत्नी ने दोनों के बीच तीखी बहस होने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया।
पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार दोपहर दिल्ली के हर्ष विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत में घटी। मुकेश और उसकी 32 साल की पत्नी सविता अपने दो बच्चों 10 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ पहली मंजिल पर रहते थे।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे परिवार वालों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और बाहर भागे। वहां उन्होंने मुकेश को सड़क पर बेहोश पड़ा पाया। लगभग उसी समय सविता भी अपने कमरे में बेहोश मिलीं। उन्होंने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। परिवार वालों ने खिड़की से अंदर जाकर उन्हें बाहर निकाला।
पुलिस ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी। पुलिस के मुताबिक, सविता ने किसी विषैले पदार्थ का सेवन किया था, जबकि मुकेश ने छत से छलांग लगा दी। दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय पर घटीं। उन्हें तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुकेश एक संयुक्त परिवार में रहता था।
पुलिस ने बताया कि उसके बुजुर्ग माता-पिता घर के भूतल पर रहते हैं, जबकि उसके दो भाई अपने परिवारों के साथ ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं। परिवार ने पति-पत्नी के बीच किसी गंभीर या चल रहे विवाद की जानकारी नहीं दी है और अभी तक कोई आत्महत्या नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।
