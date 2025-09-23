property dealer hit to death by acp car in faridabad फरीदाबाद में ACP की थार गाड़ी ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला, परिजनों का हंगामा; हत्या का केस दर्ज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsproperty dealer hit to death by acp car in faridabad

फरीदाबाद में ACP की थार गाड़ी ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला, परिजनों का हंगामा; हत्या का केस दर्ज

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में एसीपी की थार गाड़ी की टक्कर से एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के हंगामें के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। थार गाड़ी फरीदाबाद में तैनात एसीपी सराय राजेश कुमार लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने पूछताछ के लिए एसीपी को नोटिस भेजा है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/फरीदाबादTue, 23 Sep 2025 08:38 AM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद में ACP की थार गाड़ी ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला, परिजनों का हंगामा; हत्या का केस दर्ज

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में एसीपी की थार गाड़ी की टक्कर से एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। यह मामला रविवार रात का है। हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए मृतक के परिजनों ने सोमवार दोपहर को बीके अस्पताल की मोर्चरी के सामने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा जोड़ दी।

थार गाड़ी फरीदाबाद में तैनात एसीपी सराय राजेश कुमार लोहान के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने पूछताछ के लिए एसीपी को नोटिस भेजा है। नंगला एन्क्लेव पार्ट-दो निवासी करीब 45 वर्षीय मनोज कुमार प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। रविवार को वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप आदि के साथ वृंदावन गए थे। रात करीब 1:00 बजे वह सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के कार्यालय पर पहुंचे।

वहां से अमन और अन्य साथी बाइक लेकर सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने के लिए आ गए थे। सेक्टर-12 पहुंचने पर उनके बराबर में थार गाड़ी चल रही थी। आरोप है कि थार चालक ने उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया। उनकी थार चालक से कहासुनी हो गई। इसके बाद थार सेक्टर-12 स्थित प्रियदर्शिनी सभागार की पार्किंग की ओर चली गई। वहां बाइक सवार भी पहुंच गए।

बाइक सवारों के चार-पांच साथी भी गाड़ी में सवार होकर पहुंच गए। उनमें से दो गाड़ी से नीचे उतर गए। आरोप है कि यहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाकर विरोध जताया। थार गाड़ी चालक ने वहां खड़े प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मार दी। मृतक की बहन पूनम का आरोप है कि उसके भाई पर गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए परिजन सोमवार रात तक हंगामा करते रहे।

बीके अस्पताल की मोर्चरी के सामने जुटे

चोट लगने के बाद घायल को उसके साथी मेट्रो अस्पताल ले गए थे। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की बहन पूनम और उनके साथ मौजूद लोगों का आरोप था कि उसने पीछे से आकर बाइक में टक्कर मारने का प्रयास किया था। इस पर उसके भाई के दोस्त अमन ने बाइक को सड़क किनारे लगा लिया था। थार सवार आरोपी अमन और साथी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

स्टंट करने का भी आरोप

प्रॉपर्टी डीलर के दोस्त अमन और अन्य साथी काफी देर तक खाना लेकर नहीं लौटे तो प्रॉपर्टी डीलर और चार-पांच अन्य उनकी तलाश में सेक्टर-12 पहुंच गए। इसके बाद सभी गाड़ी पर थार सवार को खोजने के लिए प्रियदर्शिनी सभागार और टाउन पार्क की ओर चले गए। लोगों का आरोप है कि ओजोन पार्क के पास थार चालक स्टंट कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जब पोस्टमार्टम शुरू होने वाला था तो परिजनों को इसकी भनक लग गई। वे इस मामले में हत्या की धारा जोड़ने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ता देख वहां पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। सेंट्रल थाना एसएचओ सुनील कुमार भी वहां पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का पता चला था। पंजीकरण नंबर से पता चला कि यह गाड़ी के नाम पर पंजीकृत है।

वहीं, एसीपी सराय ख्वाजा राजेश कुमार लोहान का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर की मौत सड़क हादसे में हुई है। यह हत्या का मामला नहीं है। जिस समय दुर्घटना हुई, मैं गाड़ी में सवार नहीं था। जो लोग मेरी गाड़ी लेकर गए थे, उन्हें बुला रहा हूं। इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है।