गुरुग्राम के 7 बिल्डरों की संपत्ति नीलाम होगी, 446 करोड़ वसूलने की तैयारी कर रहा विभाग
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण राजस्व पैसों की वसूली के लिए 7 बिल्डरों की संपत्ति नीलाम करेगा। इन बिल्डरों पर 446 करोड़ रुपये बकाया है। हरेरा ने जुर्माना और रिफंड राशि का भुगतान नहीं करने वाले 7 बिल्डर के 71 कंपनियों से वसूली के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन से सिफारिश की थी।
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण राजस्व पैसों की वसूली के लिए सात बिल्डरों की एक हजार करोड़ की संपत्तियां नीलाम करने की तैयारी में है। बिल्डरों ने 71 कंपनियों के बैंक खाते सीज होने के बाद भी रकम जमा नहीं कराई है। रुपये जमा कराने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। राजस्व विभाग बिल्डरों की संपत्तियों को नीलाम कर बकाया 446 करोड़ रुपये का राजस्व वसूलेगा।
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने जुर्माना और रिफंड राशि का भुगतान नहीं करने वाले सात बिल्डर के 71 कंपनियों से वसूली के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन से सिफारिश की थी। इन बिल्डर कंपनियों से 446 करोड़ रुपये के रिकवरी सर्टिफिकेट लंबित हैं, जिनमें से कई मामलों में चार वर्ष से अधिक समय से राशि की वसूली नहीं हो पाई है। इन बिल्डरों ने डेढ़ सौ खरीदारों को समय पर फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया था।
हरेरा ने बिल्डरों के अलग-अलग परियोजनाओं में फ्लैट नहीं देने पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। हरेरा की ओर से निर्धारित राशि को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल करने के लिए सिफारिश किया था। जिला राजस्व विभाग के अनुसार नीलामी से मिलने वाले पैसों को हरेरा की तरफ से घर खरीदारों को लौटाया जाएगा।
450 करोड़ से अधिक की वसूली होगी
राजस्व विभाग के अनुसार सात बिल्डरों के 71 कंपनियों पर 446 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जानी है। बकाया न देने वालों में शहर के कई नामी बिल्डर भी शामिल हैं। इन पर आठ करोड़ रुपये से 91 करोड़ रुपये तक बकाया है। हालांंकि, इस मुद्दे पर कुछ बिल्डरों से बात करने की कोशिश की गई, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को रिकवरी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदारों की ओर से बिल्डरों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए जानकारी जुटा रहे है। संपत्तियों के जब्त होने के बाद बिल्डर पैसा जमा नहीं काराते है तो उनकी संपत्तियों को नीलाम करके बकाया राजस्व वसूला जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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