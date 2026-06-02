दिल्ली में 13 लाख से अधिक संपत्तियों का होगा ड्रोन सर्वे, क्या है एमसीडी का पूरा प्लान?
एमसीडी ने दिल्ली में ड्रोन के जरिए संपत्तियों के सर्वेक्षण और मैपिंग का काम शुरू किया है। बताया जाता है कि इसके तहत थ्री-डी मॉडलिंग और डिजिटल ट्विन जैसी तकनीकों का किया जाएगा। क्या है एमसीडी का पूरा प्लान?
दिल्ली में ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण कर संपत्तियों की मैपिंग एमसीडी प्रशासन करेगा। इसके लिए एमसीडी प्रशासन ने चार एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन आधारित जियोस्पेशियल सर्वे प्रक्रिया दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए राजधानी में मौजूद सभी प्रकार की संपत्तियों का ड्रोन के जरिए सर्वे, मैपिंग, डिजिटल ट्विन तकनीक, थ्री डी सिटी मॉडलिंग, जीआईएस आधारित मैपिंग की जाएगी।
इसका उद्देश्य है कि अभी तक जो भी संपत्तियां दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर के दायरे में नहीं हैं। उन्हें निगम के संपत्ति कर के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही, मौजूदा 13 लाख से अधिक संपत्तियों की भी मैपिंग होगी। जिससे यदि किसी संपत्ति में कोई बदलाव हुआ है। तब उसकी भी इस सर्वे के जरिए पहचान की जाएगी। इससे संपत्तियों के निगम के डेटाबेस में अपडेट करने में भी सहयोग मिलेगा और संपत्तियों की डिजिटल इन्वेंट्री बनाने में भी मदद मिलेगी।
बिजली कंपनियों के डाटा को समायोजित कर रहे
अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनियों के डाटा को निगम समायोजित कर रहा है। इससे दिल्ली में सभी श्रेणी की संपत्तियों के डाटा का नया रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे निगम के करदाताओं में भी वृद्धि होगी। अभी दिल्ली में 13 लाख से अधिक करदाता हैं। बिजली कंपनियों के डाटा के मद्देनजर 50 लाख से अधिक करदाताओं के संपत्ति कर के दायरे में लाया जा सकेगा।
महिला इंस्पेक्टर भी कर रही बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की
दिल्ली में संपत्ति कर जमा न करने वालों के खिलाफ निगम की महिला इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में निगम के संपत्ति कर विभाग की महिला इंस्पेक्टरों ने रोहिणी जोन और नरेला जोन में संपत्ति कर न जमा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके तहत 19 व्यावसायिक संपत्तियों को सील किया है। इसके अतिरिक्त दोनों जोन ने एक वर्ष के दौरान कुल 364.27 करोड़ रुपये का संपत्ति कर से राजस्व प्राप्त किया।
रोहिणी व नरेला जोन में रिकॉर्ड संपत्ति कर इकट्ठा हुआ
इस संबंध में निगम के संपत्ति कर विभाग के संयुक्त निर्धारक एवं संग्राहक पंकज सरोहा ने बताया एक वर्ष के दौरान निगम ने रोहिणी जोन से कुल 115.71 करोड़ रुपये और नरेला जोन से 248.56 करोड़ रुपये का संपत्ति कर से राजस्व प्राप्त किया। यह तय लक्ष्य से अधिक है। रोहिणी जोन में 112 करोड़ रुपये और नरेला जोन में 202 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया था। निगम की संतुलित रणनीति के तहत संपत्ति कर निपटान योजना (सुनियो) के जरिए संपत्ति कर को एकत्रित करने में नागरिकों को सहयोग मिला। जिससे रिकॉर्ड संपत्ति कर को दोनों जोन से इकट्ठा किया गया।
एक हजार से अधिक नोटिस जारी किए
पंकज सरोहा ने बताया कि इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला इंस्पेक्टरों को बकायदारों व लंबे समय से संपत्ति कर जमा न करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। बीते एक वर्ष में संपत्ति कर न जमा करने वाले उल्लंघनकर्ताओं को एक हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए। इसके माध्यम से रोहिणी जोन से 11.17 करोड़ रुपये और नरेला जोन से 16.54 करोड़ रुपये यानी कुल 27.71 करोड़ रुपये बकायदारों से संपत्ति कर को एकत्रित किया गया। आगामी दिनों में संपत्ति कर को लेकर नुक्कड़ नाटक समेट विभिन्न तरीके से करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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