शादी का वादा और बार-बार रेप, सहकर्मी ने महिला बैंककर्मी का 2 बार अबॉर्शन भी कराया
गुरुग्राम में एक महिला बैंककर्मी से शादी का वादा कर सहकर्मी बार-बार रेप करता रहा। यहां तक कि उसने 2 बार उसका गर्भपात भी कराया। महिला ने उस पर 35 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के सेक्टर-15 स्थित एक महिला बैंककर्मी से सहकर्मी द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दो बार गर्भपात कराने और 35 लाख रुपये हड़पने का भी आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-14 थाने में शुक्रवार को सहकर्मी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मूलरूप से भिवानी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-9 इलाके में किराए पर रहती है और एक निजी बैंक में काम करती है। तीन जनवरी 2024 को इसी बैंक में अंकुर ने भी बैंक मे काम करना शुरू किया था। दोस्ती बढ़ने पर आरोपी ने बताया कि वह विवाहित है और 2018 से पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा।
आरोपी ने तलाक के बाद शादी करने का झांसा दिया। आरोप है कि 12 फरवरी 2025 को फिल्म देखने के बाद आरोपी पीड़िता को उसके राजीव नगर स्थित उसके किराए के कमरे पर छोड़ने गया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी लगातार संबंध बनाता रहा। उसके बाद पीड़िता के साथ सेक्टर-9 में उसके साथ रहने लगा।
पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने दवा खिलाकर 14 जुलाई 2025 को और फिर दोबारा गर्भवती होने पर अगस्त और दिसंबर 2025 को उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता के परिजनों ने चार फरवरी 2026 को उसकी शादी भिवानी निवासी एक युवक से कर दी। आरोप है कि शादी के बाद अंकुर ने पीड़िता को कॉल व मैसेज कर आपत्तिजनक फोटो उसके पति को भेजने की धमकी दी।
35 लाख हड़पने का भी आरोप
पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई और पंचायती तौर पर पति से रिश्ता खत्म कर वापस गुरुग्राम आकर आरोपी के साथ रहने लगी। इस दौरान वर्ष 2024 से 2026 के बीच आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से करीब 35 लाख रुपये भी हड़प लिए। जून 2026 में आरोपी अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने गुरुग्राम लाया, जिस पर दोनों के बीच विवाद हुआ। 30 अगस्त को पीड़िता फिर से गर्भवती हो गई। छह सितंबर को आरोपी ने 20 दिन में सब ठीक करने का आश्वासन दिया। बाद में नंबर ब्लॉक कर फरार हो गया।
दुष्कर्म मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज
गुरुग्राम में एक युवती से दुष्कर्म कर निजी तस्वीरें खींचने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को डीएलएफ फेज-दो थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 28 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उसकी जान पहचान एक युवक से हुई थी। उसके बाद आरोपी ने 10 मई और 11 मई को डीएलएफ फेस-2 के मकान की चौथी मंजिल के परिसर में आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान उसकी निजी तस्वीरें भी खींचने का आरोप है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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