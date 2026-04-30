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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 9 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू, किन पर रहेगी रोक?

Apr 30, 2026 09:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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गौतमबुद्धनगर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 8 मई तक धारा 163 लागू की गई है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, सभा, हथियार और ड्रोन के उपयोग पर रोक रहेगी। प्रशासन ने क्यों उठाया है। इस रिपोर्ट में जानें…

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 9 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू, किन पर रहेगी रोक?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 8 मई तक निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू की है। यह फैसला श्रमिक आंदोलनों, राजनीतिक गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग होने की आशंका के चलते लिया गया है। इस दौरान बिना अनुमति के 5 या अधिक लोगों के जमा होने, जुलूस निकालने और सरकारी दफ्तरों के पास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हथियार रखने, हर्ष फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से श्रमिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलनों का सिलसिला चल रहा था। इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। प्रशासन ने स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कोशिशें की लेकिन असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों के संभावित दखल को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू करनी अनिवार्य हो गई।

कानून-व्यवस्था की गंभीर चुनौती को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार से 8 मई तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निर्णय श्रमिक आंदोलनों, राजनीतिक गतिविधियों और संभावित असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

निषेधाज्ञा की प्रति में यह निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक जुलूस और समूह प्रतिबंध बिना पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त की अनुमति के 5 या अधिक व्यक्तियों का जुलूस या समूह नहीं बनेगा। ड्रोन शूटिंग पर रोक सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर परिधि में और अन्य स्थानों पर भी पुलिस की अनुमति के बिना ड्रोन शूटिंग/फोटोग्राफी पर रोक रहेगी।

प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी संगठन या समूह की ओर से संवेदनशील समय में बिना अनुमति के मांग पत्र पेश नहीं किया जाएगा। धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग बंद रहेगा। बाकी समय में तय की गई आवाज की सीमा का पालन करना जरूरी है।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ जमा करना मना है। बिना अनुमति के मोबाइल या लाउडस्पीकर जैसे उपकरण लाना वर्जित है। फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जारी की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या जुलूस जैसे आयोजनों पर रोक है। ये केवल अनुमति मिलने पर ही किए जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे और किसी भी धर्मग्रंथ का अपमान करना अपराध है।

सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर छुट्टा जानवर छोड़ना मना है। लाठी, चाकू, तलवार और बंदूक जैसे हथियारों का सार्वजनिक प्रयोग नहीं किया जाएगा। शादियों में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। गलत जानकारी वाले ऑडियो या वीडियो फैलाना मना है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी जारी की गई है।

विस्फोटक और पिस्तौल रखना मना है। अपर पुलिस उपायुक्त शैव्या गोयल ने कहा कि जिले में शांति बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में आपसी भाईचारा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आदेश जरूरी है। नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत सजा मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य किसी भी तरह के तनाव और हिंसा को रोकना है ताकि परीक्षाएं और अन्य सरकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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