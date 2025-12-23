जामिया मिलिया के पेपर में पूछा गया मुस्लिमों पर विवादित सवाल, बवाल मचने पर प्रोफेसर हुए सस्पेंड

संक्षेप: पेपर में पूछे गए सवाल की फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना होने लगी। जिसके बाद मामले को बढ़ता देख यूनिवर्सिटी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई और इस पेपर को तैयार करने वाले प्रोफेसर को निलंबित कर दिया।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एक परीक्षा में पूछे गए विवादास्पद सवाल को लेकर बवाल मच गया है, जिसके बाद उस सवाल को पेपर में पूछने वाले एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। यह सवाल बीए (ऑनर्स) सोशल वर्क के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा गया था। यह सवाल सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया (भारत में सामाजिक समस्याएं) विषय के पेपर में पूछा गया था, जिसके बाद विश्व विद्यालय ने अपने सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है।

रविवार को हुए इस पेपर में विवादास्पद सवाल देकर पूछा गया था कि 'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के उचित उदाहरण देकर चर्चा करें'। इस पेपर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जमकर आलोचना होने लगी। जिसके बाद मामले को बढ़ता देख यूनिवर्सिटी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई और पेपर के लिए इस प्रश्न को देने वाले प्रोफेसर को निलंबित कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक संबंधित प्रोफेसर सस्पेंड ही रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए जामिया के एक अधिकारी ने कहा, 'विश्वविद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एक जांच कमेटी बनाई गई है, और उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।'

यूनिवर्सिटी ने FIR की बात भी कही इस बारे में यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक रजिस्ट्रार सीए शेख सफीउल्लाह ने सस्पेंशन लेटर जारी करते हुए लिखा, 'B.A. (ऑनर्स) सोशल वर्क- सेमेस्टर-1 के पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सेशन 2025-26 के कंटेंट के बारे में अलग-अलग सोर्स से कई शिकायतें मिली हैं। इसे सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहारे ने सेट किया था। अब JMI की सक्षम अथॉरिटी ने सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहारे की लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया है। इस मामले में सक्षम अथॉरिटी के निर्देश पर पेपर सेटर प्रो. वीरेंद्र बालाजी शाहारे, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, JMI को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है और नियमों के अनुसार पुलिस FIR दर्ज की जाएगी।

बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय है, जिसे साल 1988 में संसद के एक एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह अकेडमिक मानकों को बनाए रखने और एग्जाम से जुड़ी प्रक्रियाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।