दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से 'डांसिंग गर्ल' चोरी, प्रोफेसर ही उठा ले गया था मूर्ति

दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से मशहूर 'डांसिंग गर्ल' की रेप्लिका चोरी हो गई है, हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हरियाणा के एक प्रोफेसर को चोरी की गई मूर्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 12:10 PM
राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना ने सबको हैरान कर दिया है। नेशनल म्यूजियम से मशहूर 'डांसिंग गर्ल' की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात ये है कि इस चोरी के पीछे एक प्रोफेसर का नाम सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

चोरी का खुलासा कैसे हुआ?

शनिवार की दोपहर करीब 2:40 बजे, नेशनल म्यूजियम की गैलरी में तैनात CISF कर्मियों की नजर उस समय पड़ी जब उन्होंने देखा कि डांसिंग गर्ल की रेप्लिका अपने स्थान से गायब है। इस रेप्लिका को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग म्यूजियम आते हैं। CISF ने तुरंत सतर्कता दिखाई और म्यूजियम परिसर में तलाशी शुरू की। कुछ ही देर में उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके पास से चोरी की गई रेप्लिका बरामद हुई।

कौन है ये प्रोफेसर?

पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि वह हरियाणा की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेसर ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। क्या यह सिर्फ सनक थी या कोई बड़ा मकसद? जांच जारी है।

पुलिस और CISF की तत्परता

CISF कर्मियों ने जैसे ही चोरी की घटना को भांपा, उन्होंने तुरंत ड्यूटी स्टाफ को सूचित किया। खबर मिलते ही कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की एक टीम म्यूजियम पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और गहन जांच शुरू कर दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चोरी के पीछे की पूरी कहानी क्या है।

बेहद खास है ये रेप्लिका

डांसिंग गर्ल की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता का एक प्रतीक है, जो अपनी नाजुक कारीगरी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। इसकी प्रतिकृति नेशनल म्यूजियम में रखी गई थी ताकि लोग इस कला के दर्शन कर सकें। इस चोरी की कोशिश ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है।