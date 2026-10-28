हमारे सिस्टम में पूरी कानूनी प्रक्रिया ही सजा; शरजील और उमर खालिद की जमानत याचिका पर पूर्व SC जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा, पूरी कानूनी प्रक्रिया ही एक सजा बन जाती है, और कई जज इस बारे में लिखते और बात करते रहे हैं। ज्यादातर मामलों में, हमारा मानना है कि जमानत मिलना एक सामान्य बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो जमानत देने से रोकते हैं।
'हमारे देश में दोष सिद्ध होने या बरी होने से पहले का समय ही एक सजा बन गया है।' ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने पर की है। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया अपने आप में एक सजा बन जाती है, और ऐसे मामलों में जमानत मिलना एक सामान्य बात होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, सजा तो दोष सिद्ध होने पर मिलती है। दुर्भाग्य से, हमारी व्यवस्था में दोष सिद्ध होने या बरी होने से पहले का समय ही अपने आप में एक सजा बन जाता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया ही एक सजा बन जाती है, और कई जज इस बारे में लिखते और बात करते रहे हैं। ज्यादातर मामलों में, हमारा मानना है कि जमानत मिलना एक सामान्य बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो जमानत देने से रोकते हैं।
'जमानत मिलना एक सामान्य बात होनी चाहिए'
न्यूज एंजेसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पूर्व जज ने कहा, वे जमानत के मामले में काफी उदार नजरिया रखते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो विशेष मामलों में जमानत देने से साफ मना करते हैं। जस्टिस कौल ने आगे कहा, जस्टिस सुंदरेश के साथ मिलकर मैंने जमानत के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी और यह समझने की कोशिश की थी कि आखिर लोग हिरासत में क्यों हैं? इस मामले में फैसला जस्टिस सुंदरेश ने लिखा था। मेरी नजर में, वे इस विषय पर काफी उदार सोच रखने वाले जज हैं। हमने कुछ ऐसे नियम तय करने की कोशिश की जो पहले से मौजूद तो थे, लेकिन इस मामले के जरिए उन्हें फिर से साफ करने की कोशिश की गई। इसलिए, ज़्यादातर मामलों में हमारा मानना है कि जमानत मिलना एक सामान्य बात होनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जो जमानत देने पर रोक लगाते हैं।
उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दो सितंबर, 2025 को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थीं। पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सह-आरोपी गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दे दी थी।
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अदिति शर्मा
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