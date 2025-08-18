मंदिर में ली तस्वीर में अल्लाह वाली बात, UP के पुलिसकर्मी पर हो गया ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी के वीडियो पर विवाद उत्पन्न हो गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की ओर से शिकायत किए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी के वीडियो पर विवाद उत्पन्न हो गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की ओर से शिकायत किए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि सिपाही सोहेल खान ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है।

जानकारी के मुताबिक मधुबन बापूधाम थाने में सिपाही सोहेल खान जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर में गया और वहां सेल्फी खींची और उसे वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाया। स्टेटस पर उसने एक धुन लगाई, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। सिपाही का यह स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया।

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तो एक्स अकाउंट पर यह तक कह दिया कि सिपाही वर्दी की आड़ में इस्लाम का काम कर रहा है। ऐसे लोग ही धर्मांतरण करने वाले झांगुर जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। कई लोगों ने इस वीडियो के साथ गाजियाबाद पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की।