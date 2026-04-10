प्रियदर्शिनी मट्टू मर्डर केस: SC का सुनवाई से इनकार, 31 साल से सजा काट रहे दोषी को क्या सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में दोषी संतोष कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सिंह ने पैरोल की अवधि नहीं बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष कोर्ट ने सिंह को हाई कोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करवाने की गुहार लगाने की सलाह दी। सिंह 31 साल से सजा काट रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में दोषी संतोष कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सिंह ने पैरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष कोर्ट ने सिंह को यह छूट दी कि वह हाई कोर्ट से मामले का जल्द से जल्द निपटारा करवाने की गुहार लगा सकते हैं। सिंह 31 साल से जेल की सजा काट रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने संतोष कुमार सिंह की याचिका पर कहा कि सजा में छूट से जुड़ा मुख्य मामला पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। उस पर 18 मई को सुनवाई होनी है। बेंच ने सिंह को यह छूट दी कि वह हाई कोर्ट में अपनी याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़वाने और मामले का जल्द से जल्द निपटारा करवाने की गुहार लगा सकता है।

घटना 23 जनवरी 1996 को हुई थी बेंच ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसी कोई गुजारिश की जाती है तो हाई कोर्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार करेगा। मामले के तथ्य ये हैं कि यह घटना 23 जनवरी 1996 को हुई थी। याचिकाकर्ता सजा में मिली छूट की अवधि को मिलाकर पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले को कानून के मुताबिक जल्द से जल्द निपटाए।

सिंह के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है, जबकि उनके मुवक्किल 'ओपन जेल' में अपनी सजा काट रहे हैं। वहां उन्हें रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच रोजगार के लिए जेल परिसर से बाहर जाने की इजाजत है।

सजा माफी की अर्जी अभी भी पेंडिंग 19 मार्च को हाई कोर्ट ने सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जब मट्टू के भाई ने उनकी समय से पहले रिहाई की अर्जी का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा था कि वह सिंह की सजा माफी की अर्जी पर तभी विचार करेगा जब वह सरेंडर कर देंगे। मट्टू के भाई ने दलील दी है कि सजा समीक्षा बोर्ड ने उसकी सजा माफी की अर्जी को ठीक ही खारिज किया है। सिंह को पिछले साल पैरोल मिली थी। वह जेल से बाहर ही रहा क्योंकि उसने हाई कोर्ट से कई बार पैरोल बढ़ाने की मंजूरी ले ली थी, जबकि उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी पेंडिंग है।

मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया 25 साल की प्रियदर्शिनी मट्टू का जनवरी 1996 में रेप और मर्डर हुआ था। संतोष कुमार सिंह पर रेप और हत्या का आरोप लगा था। उस समय वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था। उसे 3 दिसंबर 1999 को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2006 को इस फैसले को पलट दिया और एक पूर्व आईपीएस अफसर के बेटे सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को दोषी ठहराए जाने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

सजा समीक्षा बोर्ड का फैसला पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दोषी को समय से पहले रिहा करने से मना किया गया था। कोर्ट ने कहा कि दोषी के सुधरने वाले बर्ताव पर ध्यान नहीं दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे सिंह में सुधार के कुछ संकेत दिखे और उसने इस मामले को बोर्ड के पास वापस भेज दिया, ताकि वे सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी पर फिर से विचार कर सकें।

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता (सिंह) की सुधार की दिशा में हुई साफ प्रगति का आकलन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें उनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता, जेल में उनके अच्छे आचरण के दस्तावेज और पुनर्वास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी शामिल है।

'ओपन जेल' में बंद है दोषी कोर्ट ने यह भी बताया कि सिंह इस समय एक 'ओपन जेल' (खुली जेल) में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जेल श्रेणी में किसी कैदी को रखना उसके आचरण में हो रहे सुधार को दर्शाता है। बोर्ड ने न तो इसे स्वीकार किया और न ही उसका कोई आकलन किया।

कोर्ट ने कहा कि सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी को खारिज करने का बोर्ड का फैसला सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खारिज करने के आदेश में न तो कोई सोच-समझकर लिया गया फैसला दिखा और न ही सिंह द्वारा किए गए सुधार के प्रयासों का कोई तर्कसंगत विश्लेषण।

बोर्ड का क्या मानना था सिंह के मामले पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड का यह मानना ​​कि जेल में दोषी का बर्ताव इस बात का संकेत नहीं है कि वह बाहर क्या करेगा, न केवल दोषी के सजा के बाद के बर्ताव और सुधार के प्रयासों के सबूत के महत्व को खत्म कर देता है,बल्कि यह एक साफ तौर पर गलत और मनमाना रवैया भी दिखाता है। यह सजा में छूट देने वाली नीतियों के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करता है।