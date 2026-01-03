Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPrivate cars in Delhi will be allowed to operate as taxis rules will be changed
दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियां बनेंगी टैक्सी, रेखा गुप्ता सरकार नियमों में करेगी बदलाव

दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियां बनेंगी टैक्सी, रेखा गुप्ता सरकार नियमों में करेगी बदलाव

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और शेयरिंग ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में ईवी निर्माताओं, कैब संचालक कंपनियों व एग्रीगेटर कंपनियों के साथ बैठक की है।

Jan 03, 2026 05:59 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और शेयरिंग ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में ईवी निर्माताओं, कैब संचालक कंपनियों व एग्रीगेटर कंपनियों के साथ बैठक की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बैठक में निजी ईवी वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने पर सहमति हुई। साथ ही हवाई अड्डा और रिंग रोड शटल चलाने की संभावनाओं पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कंपनियों को भरोसा दिलाया कि योजना को मूर्तरूप देने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा, साथ ही कंपनियों की समस्याओं को भी हल करने का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आधार से जुड़ेगी संपत्ति आईडी, कब लागू होगी नई व्यवस्था; ये होंगे लाभ

प्रदूषण से निपटने को सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाकर ही दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभावी और स्थायी नियंत्रण संभव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवहन से जुड़ी इन कंपनियों को सरकार के इस मिशन में साथ देना होगा, तभी राजधानी विकसित हो पाएगी। मुख्यमंत्री को वाहन कंपनियों ने जानकारी दी कि प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का पूर्ण संचालन व जन उपयोगी ईवी पॉलिसी आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:4KM के लिए 30 रुपये और...; भारत टैक्सी में किराये की लिस्ट आ गई; दिन-रात एक जैसा

कंपनियों ने राजधानी में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और चार्जिंग स्टेशन आदि खोलने के लिए कुछ राहत की उम्मीद व्यक्त की और कहा कि इन उपायों से ईवी के संचालन में तेजी आएगी।

सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन देने को तैयार

मुख्यमंत्री ने उनसे स्पष्ट कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन आपको सोलर एनर्जी के द्वारा वाहनों को चार्ज करने की संभावना भी तलाशनी होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों के बैटरी वेस्ट से भी कंपनियों को ही निपटना होगा, ताकि प्रदूषण का दूसरा द्वार न खुल जाए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के युवक ने की किराये की शिकायत, UBER India हेड ने वॉट्सऐप पर किया मैसेज
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।