पुलिसवाले को धक्का दिया और वैन से कूदकर भाग गया कैदी, हाथ मलती रह गई गुरुग्राम पुलिस

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस उस समय हाथ मलती रह गई जब एक कैदी वैन से कूदकर फरार हो गया। भोंडसी जेल में बंद कैदी को तिहाड़ ले जाया गया था। वहां से वापस लाते समय शहर के राजीव चौक पर वह वैन से कूद गया और फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

Jan 10, 2026 09:29 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम पुलिस उस समय हाथ मलती रह गई जब एक कैदी वैन से कूदकर फरार हो गया। भोंडसी जेल में बंद कैदी को तिहाड़ ले जाया गया था। वहां से वापस लाते समय शहर के राजीव चौक पर वह वैन से कूद गया और फरार हो गया। पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से गुरुग्राम जिले के भोंडसी जेल ले जाते समय राजीव चौक पर एक कैदी पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

राजस्थान निवासी कैदी हासम भोंडसी जेल में बंद था। गुरुवार को उसे पुलिस वैन से तिहाड़ ले जाया जा गया। हासम को लेकर तिहाड़ पहुंचने पर जेल प्रशासन ने कुछ तकनीकी कारणों से उसे तिहाड़ में रखने से इनकार कर दिया।

इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने उसे वापस भोंडसी जेल ले जाने का फैसला किया। देर शाम जब वैन राजीव चौक के पास पहुंची तो ट्रैफिक के कारण धीमी हो गई। इसी दौरान हासम ने साथ बैठे पुलिसकर्मी को धक्का देकर वैन कूद गया और भागने में कामयाब रहा।

घटना के बाद पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने हासम की तलाश में इलाके की छानबीन की। हालांकि, आरोपी अभी भी फरार है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि हम आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
