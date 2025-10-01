आरोपी पानी की टंकी में जहर मिलाना चाहता था... प्रिंस हत्याकांड में बड़ा खुलासा

गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड मामले में कोर्ट में पेश हुए दो सीबीआई गवाहों ने चौंकाने वाला बयान देते हुए बताया कि आरोपी भोलू की योजना स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिलाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की थी, जिसके बाद अब अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड मामले में मंगलवार को अदालत में सीबीआई की तरफ से पेश हुए तीन गवाहों में से दो के बयान दर्ज किए गए। दोनों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी स्कूल की पानी की टंकी में सल्फास (जहर) मिलाना चाहता था। अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत में चल रही है। प्रिंस के वकील ने बताया कि मंगलवार को सीबीआई की तरफ से हार्दिक रावत, विवेक दायमा और स्कूल की प्रधानाचार्य गवाह के तौर पर पेश हुए। हार्दिक और विवेक के बयान दर्ज हुए। हालांकि, विवेक दायमा का बयान पूरा दर्ज नहीं हो सका। अगली तारीख पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।