आरोपी पानी की टंकी में जहर मिलाना चाहता था... प्रिंस हत्याकांड में बड़ा खुलासा
गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड मामले में कोर्ट में पेश हुए दो सीबीआई गवाहों ने चौंकाने वाला बयान देते हुए बताया कि आरोपी भोलू की योजना स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिलाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की थी, जिसके बाद अब अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।
गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड मामले में मंगलवार को अदालत में सीबीआई की तरफ से पेश हुए तीन गवाहों में से दो के बयान दर्ज किए गए। दोनों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी स्कूल की पानी की टंकी में सल्फास (जहर) मिलाना चाहता था। अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत में चल रही है। प्रिंस के वकील ने बताया कि मंगलवार को सीबीआई की तरफ से हार्दिक रावत, विवेक दायमा और स्कूल की प्रधानाचार्य गवाह के तौर पर पेश हुए। हार्दिक और विवेक के बयान दर्ज हुए। हालांकि, विवेक दायमा का बयान पूरा दर्ज नहीं हो सका। अगली तारीख पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।
हार्दिक रावत और विवेक दायमा दोनों ही आरोपी भोलू के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों गवाहों ने कोर्ट में बताया कि आरोपी उनसे सल्फास (जहर) लाने की बात करता था। भोलू की योजना थी कि वह उस सल्फास को स्कूल की पानी की टंकी में मिला देगा। गवाहों ने सीबीआई के सामने भी यही बयान दिए थे, जिन्हें अब कोर्ट में दर्ज कराया। सितंबर 2017 में भोलू पर स्कूल के अंदर सात वर्षीय छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या करने का आरोप है।