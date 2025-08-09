प्रिंस हत्याकांड मामला : गुरुग्राम के 4 पुलिसवालों पर CBI सेशंस कोर्ट में चलेगा मुकदमा

गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में गलत जांच करने वाले दो डीसएपी समेत चार पुलिसकर्मियों पर अब सीबीआई की सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सीबीआई की निचली अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में गलत जांच करने वाले दो डीसएपी समेत चार पुलिसकर्मियों पर अब सीबीआई की सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सीबीआई की निचली अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

दूसरी ओर, सीबीआई की निचली अदालत के आदेश को चार पुलिसकर्मियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिसकर्मियों ने याचिका में कहा था कि बिना सरकार की अनुमति के कोर्ट ने मामला चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से भी अनुमति मिल चुकी है। अब इस मामले में 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

कोर्ट ने एक दिन में पूरा केस सुनने का दिया आदेश : प्रिंस हत्याकांड में सुनवाई की धीमी गति पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कोर्ट ने फैसला किया है। अब इस केस की लिस्टिंग के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक केवल इसी मामले की सुनवाई की जाएगी। यह आदेश सितंबर से लागू होगा। उम्मीद है कि इससे हर सुनवाई में ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकेंगे और ट्रायल तेजी से पूरा होगा। बता दें कि इस मामले का ट्रायल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई द्वारा चार्जशीट में लिस्ट किए गए 123 गवाहों में से अब तक सिर्फ 21 गवाहों के ही बयान दर्ज हो पाए हैं। पीड़ित के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि ट्रायल की धीमी गति पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। ट्रायल के पहले छह महीनों में 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि अगले डेढ़ साल में सिर्फ नौ गवाहों के बयान ही रिकॉर्ड हो पाए।

सितंबर से बदलेगी सुनवाई की प्रक्रिया ट्रायल में तेजी लाने के लिए यह केस अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अमित गौतम की कोर्ट से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होनी है, और उसी दिन से कोर्ट का नया आदेश लागू होगा। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई की हर तारीख पर ज्यादा से ज्यादा गवाहों को पेश करे। एक ही दिन में कम से कम चार की गवाही हो।