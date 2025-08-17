PM मोदी ने 'चक्रधारी मोहन' और 'चरखाधारी मोहन' का जिक्र किया, देश के लिए दोनों की अहमियत बताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज UER-।। के अलीपुर-दीचाओं कलां खंड का उद्घाटन किया। यह द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड है। मोदी ने कहा कि दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। उन्होंने 'चक्रधारी मोहन' और 'चरखाधारी मोहन' का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है। हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है। जीवंत दर्शन भी है। इसी जीवन दर्शन से हमें ‘चक्रधारी मोहन’ और ‘चरखाधारी मोहन’, दोनों का परिचय होता है। हम समय-समय पर ‘चक्रधारी मोहन’ से लेकर ‘चरखाधारी मोहन’ तक, दोनों की अनुभूति करते हैं।

चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। कहा कि भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें लोकल फोर वोकल को अपना जीवनमंत्र बनाना है। ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब हमने करके दिखाया है।

इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेस वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के और पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना-जाना, फैक्ट्री आना-जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में रिकॉर्ड संख्या में सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी में व्यापक बदलाव आया है। रेलवे स्टेशनों का महत्वपूर्ण कायाकल्प हुआ है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से लोगों में गर्व की भावना जागृत हुई है। इसके अलावा अब छोटे शहरों में हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, जिससे पहुंच पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह सब देश में पुरानी शासन पद्धतियों से हटकर, अधिक प्रगतिशील और कुशल दृष्टिकोण अपनाने से संभव हुआ है। सुशासन भाजपा-नेतृत्व वाली सरकारों की पहचान है।