राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी गाजियाबाद, इन रास्तों से रहें दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी
संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंचेंगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ट्रांस हिंडन जोन को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। वहीं, रूट भी डायवर्ट रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंचेंगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ट्रांस हिंडन जोन को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। वहीं, रूट भी डायवर्ट रहेगा। ऐसे में आज घर से रूट देखकर निकलें। कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीवीआईपी शामिल रहेंगे।
इंदिरापुरम में 1200 बेड के यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन समारोह रविवार सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। इसे लेकर शनिवार को एसपीजी और कमांडों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा बलों ने शाम से ही डेरा डाल रखा है। इसके अलावा दो हजार से अधिक जवान कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। शनिवार को पुलिस ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का कई बार जायजा लिया। सुरक्षा समेत तमाम इंतजामों की समीक्षा की।
राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रभारी मंत्री असीम अरुण भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इनका आधिकारिक कार्यक्रम प्रशासन को नहीं मिला है।
सुबह सात बजे से कार्यक्रम तक लागू रहेगा डायवर्जन
■ भोपुरा और तुलसी निकेतन से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। ये वाहन करनगेट गोल चक्कर से बीकानेर गोल चक्कर होते हुए मोहननगर की ओर से जा सकेंगे।
■ सीआईएसएफ कट से वसुंधरा की ओर भी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यहां से एनएच- नौ से होकर यूपी गेट की ओर इन वाहनों को भेजा जाएगा।
■ वसुंधरा से सीआईएसएफ कट की ओर भी व्यावसायिक वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें लिंक रोड से डाबर तिराहा होते हुए यूपी गेट की ओर भेजा जाएगा।
■ वीवीआईपी के आगमन से पहले और जाने से पहले सीआईएसएफ कट से वसुंधरा के बीच हल्के निजी वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा।