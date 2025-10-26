Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPresident Droupadi Murmu will visit Ghaziabad today avoid these routes see traffic advisory
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी गाजियाबाद, इन रास्तों से रहें दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी गाजियाबाद, इन रास्तों से रहें दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंचेंगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ट्रांस हिंडन जोन को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। वहीं, रूट भी डायवर्ट रहेगा। 

Sun, 26 Oct 2025 06:31 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंचेंगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ट्रांस हिंडन जोन को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। वहीं, रूट भी डायवर्ट रहेगा। ऐसे में आज घर से रूट देखकर निकलें। कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीवीआईपी शामिल रहेंगे।

इंदिरापुरम में 1200 बेड के यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन समारोह रविवार सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। इसे लेकर शनिवार को एसपीजी और कमांडों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा बलों ने शाम से ही डेरा डाल रखा है। इसके अलावा दो हजार से अधिक जवान कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। शनिवार को पुलिस ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का कई बार जायजा लिया। सुरक्षा समेत तमाम इंतजामों की समीक्षा की।

राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रभारी मंत्री असीम अरुण भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इनका आधिकारिक कार्यक्रम प्रशासन को नहीं मिला है।

सुबह सात बजे से कार्यक्रम तक लागू रहेगा डायवर्जन

■ भोपुरा और तुलसी निकेतन से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। ये वाहन करनगेट गोल चक्कर से बीकानेर गोल चक्कर होते हुए मोहननगर की ओर से जा सकेंगे।

■ सीआईएसएफ कट से वसुंधरा की ओर भी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यहां से एनएच- नौ से होकर यूपी गेट की ओर इन वाहनों को भेजा जाएगा।

■ वसुंधरा से सीआईएसएफ कट की ओर भी व्यावसायिक वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें लिंक रोड से डाबर तिराहा होते हुए यूपी गेट की ओर भेजा जाएगा।

■ वीवीआईपी के आगमन से पहले और जाने से पहले सीआईएसएफ कट से वसुंधरा के बीच हल्के निजी वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।