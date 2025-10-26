राष्ट्रपति ने किया 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन, एक छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 8 एकड़ में फैले 1200 बेड वाले एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहे। 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी को 8 एकड़ में विकसित किया गया है। सभी तरह के इलाज की मॉडर्न फैसिलिटी और आधुनिक सुविधाओं वाले इस अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे एक ही बेड पर पूरा इलाज मिलेगा। मरीजों को जांच से लेकर दवा के लिए इधर-उधर नहीं जाना होगा।

यशोदा मेडिसिटी ने बीते दिनों जिला एमएमजी अस्पताल के साथ गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एमओयू साइन किया है। इसके तहत संस्थान कई स्तरों पर सरकारी अस्पताल के संसाधनों को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण के जरिये मदद करेगा।

11:20 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम यूपी गेट से एनएच-9 व सीआईएसएफ रोड से होते हुए रविवार सुबह 11:20 बजे राष्ट्रपति का काफिला यशोदा मेडिसिटी पहुंचा, जहां तय‌ समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले रिमोट से पर्दा हटाकर यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यशोदा मेडिसिटी की सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद सभी अतिथि मंच पर पहुंचे। राष्ट्रपति के मंच पर आगमन के साथ बैंड की धुन पर राष्ट्रगान हुआ।

वंचित भी दे सकता है राष्ट्र के विकास में योगदान : राष्ट्रपति यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य समेत सभी सुविधाओं का लाभ देश के हर वंचित को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वंचित भी देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यशोदा मेडिसिटी एक सराहनीय प्रयास है। इसी तरह स्वास्थ्य समेत बाकी सभी सेवाओं के लिए सरकार और सभी निजी एजेंसियों को एक साथ मिलकर प्रयास करने चाहिए, जो देश के विकास में अहम योगदान दे सकें।

यह निवेश और रोजगार का भी अवसर : योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अवसर सिर्फ एक अस्पताल के उद्घाटन का नहीं बल्कि निवेश और रोजगार का भी अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दो एम्स और 14 मेडिकल कॉलेज के साथ कई सुपर स्पेशलिटी संस्थान खुले हैं, जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं को नया रूप मिला है।