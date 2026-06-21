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काम की बात: सुल्तानपुर झील के पास बसीं 11 कॉलोनियां वैध होंगी, मानेसर नगर निगम ने शुरू की तैयारी, देखें लिस्ट

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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मानेसर स्थित सुल्तानपुर झील के पास बसीं 11 कॉलोनियों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मानेसर नगर निगम इन कॉलोनियों को वैध कराने की तैयारी में जुट गई है। नगर निगम ने सर्वे रिपोर्ट वन्यजीव विभाग को भेज दिया है। अंतिम निर्णय आगामी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा।

सुल्तानपुर झील के पास बसीं 11 कॉलोनियां वैध होंगी, मानेसर नगर निगम ने शुरू की तैयारी, देखें लिस्ट

मानेसर में सुल्तानपुर झील के प्रतिबंधित दायरे में विकसित हो चुकी 11 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है। मानेसर नगर निगम ने इन कॉलोनियों का सर्वे करवाकर रिपोर्ट वन्य जीव विभाग को अनुमति के लिए भेज दिया। वन्य जीव विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए फाइल को मुख्यालय भेज दी है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन सभी 11 कॉलोनियों को नियमित करने का अंतिम निर्णय आगामी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। प्रांतीय बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद इस पूरे मामले को अंतिम मंजूरी के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड) के पास भेजा जाएगा। इन चिन्हित कॉलोनियों में इस समय लगभग 25 हजार से अधिक की आबादी निवास कर रही है।

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पांच किलोमीटर दायरा है प्रतिबंधित

सुल्तानपुर झील और राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का पांच किलोमीटर का दायरा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है। इस क्षेत्र में अवैध निर्माण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

पिछले दो दशकों में विकसित हुईं कॉलोनियां

इन अवैध कॉलोनियों के बसने का सिलसिला साल 2005 से शुरू हुआ था, जो लगातार जारी रहा। पिछले दो दशकों में लोगों ने यहां धड़ल्ले से जमीनें खरीदकर अपने मकान बना लिए। अधिकारियों के अनुसार, इस सूची में शामिल कुछ कॉलोनियां तो ऐसी भी हैं जो साल 2020 के बाद बहुत तेजी से विकसित हुईं। वन्य जीव विभाग की पाबंदियों के बावजूद इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो चुके हैं, जिसे देखते हुए अब नियमित करने के विकल्प पर काम कर रहे हैं।

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184 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी

सुल्तानपुर झील के प्रतिबंधित दायरे में 11 कॉलोनियों के अलावा लोगों ने अवैध रूप से 184 रिहायशी और व्यवसायिक भवनों का निर्माण कर लिया है। इनमें कॉलेज और स्कूल भी शामिल है। कुछ लोगों ने फार्म हाउस तक झील के चारदीवारी के साथ ही बना लिए हैं। ऐसे में वन्य जीव विभाग ने कार्रवाई के लिए लिखा है।

वन्य जीव प्रेमी ने विरोध जताया

वन्य जीव प्रेमी अनिल गंडास ने कहा कि झील के पांच किलोमीटर दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन प्रतिबंधित दायरे में 11 अवैध कॉलोनियों को वैध करके निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे-धीरे लोग झील के पास ही घर बना लेंगे।

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सबमर्सिबल के भरोसे लोग

वर्तमान में इन क्षेत्रों के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अपने निजी कोष से चंदा इकट्ठा करके कच्ची सड़कों और कुछ गलियों का निर्माण कराया है। पीने के पानी के लिए सरकारी सप्लाई न होने के कारण लोग निजी ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंपों के जरिए भूजल का दोहन कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जिससे भूजल स्तर पर भी असर पड़ रहा है।

पक्की सड़कें, सीवर की सुविधा होगी

इन कॉलोनियों के नियमित होते ही निवासियों को पक्की सड़कें और गलियां मिल सकेंगी। इसके साथ ही पूरी आबादी को सीवर सिस्टम और स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। रात के समय सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुंदर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी योजनाएं लागू होने से इन क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

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नियमित होने वाली कॉलोनियां

मानेसर नगर निगम द्वारा नियमितीकरण की सूची में शामिल की गई 11 कॉलोनियों में बालाजी नगर, श्रीकृष्ण कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, न्यू बसंत विहार, माता मंदिर कॉलोनी, विजय कॉलोनी, गढ़ी ग्रीन, मुन्नी मंदिर कॉलोनी, कटारिया कॉलोनी, शिखावाला पालम कॉलोनी और किला चंदनगर कॉलोनी शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे और भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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