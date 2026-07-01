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दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने की तैयारी, एस्टेट ऑफिसर के पास पहुंची सरकार

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नई दिल्ली में सफदरजंग रोड पर स्थित उसकी 27.3 एकड़ जमीन से बेदखल किए जाने की मांग की है। इसके लिए सरकार ने एस्टेट ऑफिसर के पास याचिका डाली गई है। 

दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने की तैयारी, एस्टेट ऑफिसर के पास पहुंची सरकार

केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को उसकी 27.3 एकड़ जमीन से बेदखल करने की मांग की है। इसके लिए सरकार ने एस्टेट ऑफिसर के पास याचिका देकर कहा है कि जमीन केंद्र सरकार की है। इसलिए इसको अनधिकृत कब्जाधारक से खाली करा लिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस जमीन की जरूरत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बेदखली पर रोक से इनकार कर दिया है।

केंद्र सरकार ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एल एंड डीओ) के एस्टेट ऑफिसर के पास याचिका देकर कहा है कि यह जमीन भारत सरकार की है। 'पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971' कानून के अनुसार, यह एक सरकारी संपत्ति है। ऐसे में इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार का कहना है कि यह प्रॉपर्टी 1928 में तत्कालीन 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड' (जिसे अब 'दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड' के नाम से जाना जाता है) को हमेशा के लिए लीज पर दी गई थी। लीज डीड की धारा 4 के अनुसार, यदि किसी सरकारी परियोंजना के लिए जमीन की जरूरत हो तो सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में ले सकती है।

जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए

केंद्र सरकार ने दलील दी कि लीज एग्रीमेंट के क्लॉज 4 के तहत लीज खत्म होने और सरकार के प्रॉपर्टी पर दोबारा कब्जा करने के बाद क्लब का उस जगह पर काबिज रहना अवैध है। कानून दिल्ली जिमखाना क्लब अवैध कब्जेदार के तहत आता है। ऐसे में इसको जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए।

आसपास की जमीनें ले चुकी है सरकार

केंद्र की ओर से कहा गया है कि यह जगह राष्ट्रीय राजधानी के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्से में मौजूद है। रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा जरूरतों और जनहित की अन्य परियोजनाओं के लिए इस जगह की जरूरत है। सरकार ने अपनी दलील में यह भी कहा है कि वह पहले ही आस-पास की सरकारी जमीनों के हिस्सों को वापस ले चुकी है।

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22 मई को जारी किया गया था नोटिस

सरकार ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एल एंड डीओ) के मार्फत बीते 22 मई को एक नोटिस जारी किया था। इसमें लीज खत्म करने और प्रॉपर्टी पर तुरंत प्रभाव से कब्जा लेने का आदेश दिया गया था। क्लब को 5 जून तक जगह का कब्जा केंद्र सरकार को सौंप देने को कहा गया था। क्लब जगह खाली करने में नाकाम रहा है। क्लब लीज खत्म होने के बावजूद जमीन पर कब्जा बनाए हुए है।

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जमीन खाली नहीं करना अवैध कब्जा

केंद्र सरकार ने दलील दी कि जमीन खाली नहीं करना कानूनन अवैध कब्जा माना जाएगा। सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को अवैघ कब्जाधारी घोषित करने और कानून के प्रावधानों के तहत उसे बेदखल करने का आदेश देने के साथ ही प्रॉपर्टी को खाली कराने की मांग की है।

Delhi Gymkhana Club

डिफेंस के लिए जमीन की जरूरत

केंद्र सरकार की ओर से ताजा फाइलिंग उस आदेश के बाद आई है जिसमें क्लब को 5 जून तक लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एल एंड डीओ) को जगह सौंपने का आदेश देने को कहा गया था। सरकार ने कहा था कि इस जमीन की रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए जरूरत है।

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दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी

सरकार के आदेश के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब एस्टेट ऑफिसर के सामने दी गई अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कानून के अनुसार प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लिया जाएगा।

दिल्ली जिमखाना क्लब पुराने संस्थानों में से एक

बता दें कि 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के तौर पर स्थापित और आजादी के बाद नया नाम दिल्ली जिमखाना क्लब पाने वाला क्लब देश के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। लुटियंस दिल्ली के बीचों-बीच प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित इस क्लब के सदस्यों में लंबे समय से वरिष्ठ नौकरशाह, सैन्य अधिकारी, राजनयिक और कारोबारी नेता शामिल रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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