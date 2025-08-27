जमीन से जुड़ी जानकारी एक क्लिक में मिलेगी, गाजियाबाद में तैयार हो रहा खास पोर्टल

गाजियाबाद में जमीन के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे लोग रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक और उससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

गाजियाबाद में जमीन के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही। रजिस्ट्री से पहले अब जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए सभी तहसीलों में विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलती रहती हैं। भूमाफिया सरकारी भूमि को अपनी बताकर बेच देते हैं। इसके बाद खरीदारों को दिक्कत होती है। इतना ही नहीं फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोग भूमि की रजिस्ट्री करा लेते हैं। ऐसे भूमाफिया पर अंकुश के लिए प्रशासन तहसीलों में नई व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए सभी तहसील में पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति जमीन के बारे में जानकारी ले सकेगा। जमीन सरकारी है या उस पर किसका नाम दर्ज है इसकी जानकारी पोर्टल से पता चल सकेगी। पोर्टल पर जमीन के दस्तावेजों को अपलोड किया जा रहा।

कई मामले आ चुके हैं सामने फर्जी तरीके से भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन बेचने के कई मामले सामने आ चुके हैं। राजनगर एक्सटेंशन में बनने वाले राजनीतिक इंस्टीट्यूट की जमीन को भूमाफिया ने अपनी बताकर बेच दी थी। यहां करीब सौ मकान इसी तरह से बने हैं। इनको ध्वस्त करने की कार्रवाई करने के दौरान काफी बवाल हुआ था।

पांच सौ से ज्यादा होती हैं रजिस्ट्री गाजियाबाद में आठ सब रजिस्ट्रार आफिस हैं। यहां रोजाना करीब 500 से ज्यादा रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री करने के दौरान पता नहीं चलता ही जमीन खसरा खतौनी में किसके नाम दर्ज है। हर किसी जमीन की जांच करना रजिस्ट्री विभाग के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में पोर्टल के जरिए इस काम में मदद मिलेगी ताकि लोग अपने साथ होने वाले फर्जीवाड़े से बच सके।

ऐसे काम करेगा जिस भी व्यक्ति को किसी भूमि की रजिस्ट्री करानी होगी, उसे लिखित में आवेदन करना होगा। खिड़की पर बैठा कर्मचारी जमीन के बारे में पड़ताल करेगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट निकाली जाएगी। जमीन किस खसरे और खतौनी में है, किसने नाम दर्ज है, जमीन कितनी बार बेची गई, किसी योजना में तो नहीं आ रही, इन सभी बातों की जानकारी जमीन खरीदने वालों को लग सकेगी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन को अपनी बताकर बेचना चाह रहा होगा तो इस पर अंकुश लग सकेगा।

रजिस्ट्री से पहले हो सकेगी जांच रजिस्ट्री विभाग में बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जांच में दिक्कत होती है। कई बार फर्जी दस्तावेज लगाकर लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं। इसके लिए शासन ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह खसरा-खतौनी के मामलों को पहले पोर्टल के माध्यम से जांच कराएं। इसके बाद ही ऐसे मामले में रजिस्ट्री की जाए।