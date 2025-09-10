सभी दुग्ध डेयरियों को शहर से बाहर करने की तैयारी, फरीदाबाद नगर निगम ने कराया सर्वे

फरीदाबाद शहर की आबादी से दुग्ध की डेयरियों को हटाने को लेकर फरीदाबाद नगर निगम के बल्लभगढ़ जोन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी कॉलोनी, मोहल्लों और सेक्टर क्षेत्र में डेयरियों का सर्वे कराया गया है।

फरीदाबाद शहर की आबादी से दुग्ध की डेयरियों को हटाने को लेकर फरीदाबाद नगर निगम के बल्लभगढ़ जोन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी कॉलोनी, मोहल्लों और सेक्टर क्षेत्र में डेयरियों का सर्वे कराया गया है। अब निगम प्रशासन जल्द ही इन डेयरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

निगम प्रशासन ने वर्ष 2002 में मिर्जापुर डेयरी जोन को विकसित किया था। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन करीब 23 साल के बाद एक बार फिर शहर से डेयरियां हटाने की मुहिम को तेज करने की तैयारी कर चुका है। निगम अधिकारियों के सर्वे के अनुसार, शहर में करीब 100 से अधिक डेयरियां अवैध रूप से चल रही हैं, जिनसे जहां एक ओर पशु के गोबर से गंदगी फैल रही हैं, वहीं वह गोबर सीवर में जाकर उसे जाम कर पूरी तरह बंद कर रहा है। इसके अलावा जहां डेयरी हैं, वहीं गंदगी के चलते मच्छरों की भरमार है।

सबसे ज्यादा परेशानी पशुओं के मलमूत्र व गोबर से है। इसके अलावा कॉलोनियों, मोहल्लों तथा सेक्टर में चलने वाली डेयरी संचालकों के पास सफाई की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण डेयरी संचालक भी बिना किसी खौफ के शहरी क्षेत्र में डेयरियां चला रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों की मानें तो पहले डेयरियों का सर्वे कराया गया है।

नगर निगम पार्षद भी अपने-अपने क्षेत्र में चल रही डेयरियों की लिस्ट निगम प्रशासन को देंगे। अधिकारियों ने बताया कि पहले डेयरी संचालकों को डेयरी बंद करने नोटिस दिया जाएगा। जिसमें उन्हें पहले सात दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद तीन दिन का दूसरा नोटिस और बाद में डेयरी नहीं हटने की सूरत में उसे सील कर दिया जाएगा। उसके बाद सील उसी सूरत में खुलेगी जब डेयरी संचालक अपना शपथ पत्र देगा कि उसने अपनी डेयरी शहरी क्षेत्र से शिफ्ट कर ली है। उसके बाद मौके पर जाकर निगम अधिकारी जांच के बाद सील को खोलेगा।

एनआईटी और बड़खल में नहीं हैं डेयरी जोन : शहर में पांच हजार से ज्यादा अवैध डेयरियां चल रही हैं। इन डेयरियों के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। वहीं ओल्ड फरीदाबाद में शुरू हुई डेयरी योजना को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। बल्लभगढ़ के मिर्जापुर में डेयरी जोन काफी हद तक सफल रहा है। नगर निगम के बड़खल और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में डेयरी जोन नहीं है। नगर निगम ने यहां बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय से पत्राचार तो किया, लेकिन अभी तक यहां डेयरी जोन नहीं बनाए जा सके हैं।