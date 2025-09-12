Preparations to run Gurugram metro on 2 new routes know which areas train will pass through NCR गुरुग्राम में 2 नए रूटों पर मेट्रो दौड़ाने की तैयारी, जानें किन इलाकों से गुजरेगी ट्रेन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsPreparations to run Gurugram metro on 2 new routes know which areas train will pass through NCR

गुरुग्राम में 2 नए रूटों पर मेट्रो दौड़ाने की तैयारी, जानें किन इलाकों से गुजरेगी ट्रेन

गुरुग्राम में मेट्रो के दो नए रूट की डीपीआर बनाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से इन रूट की डीपीआर तैयार करने के लिए आमंत्रित टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने हिस्सा लिया है। माना जा रहा है कि इस कंपनी को यह टेंडर आवंटित किया जाएगा। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 12 Sep 2025 10:35 AM
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में मेट्रो के दो नए रूट की डीपीआर बनाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से इन रूट की डीपीआर तैयार करने के लिए आमंत्रित टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने हिस्सा लिया है। इसकी तकनीकी और वित्तीय बिड को खोला जा चुका है। माना जा रहा है कि इस कंपनी को यह टेंडर आवंटित किया जाएगा।

पहला रूट : एचएमआरटीसी की गुरुग्राम-सोहना हाइवे स्थित गांव भौंडसी से सुभाष चौक, राजीव चौक, सदर बाजार होते हुए गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक मेट्रो लाइन बिछाने की योजना है। 17.09 किमी लंबी इस मेट्रो लाइन के लिए दो महीने पहले टेंडर आमंत्रित किए गए थे। एक सितंबर को इस टेंडर के तहत तकनीकी बिड को खोला गया। इस डीपीआर को तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड ने आवेदन किया है। इसकी वित्तीय बिड को खोला जा चुका है। ऐसे में इस कंपनी को डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

दूसरा रूट : इसके अलावा एचएमआरटीसी ने 13.6 किमी लंबी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से हांगकांग बाजार, आरडी सिटी, मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से होते हुए सेक्टर-पांच तक मेट्रो लाइन बिछाने की योजना है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए भी सिर्फ राइट्स ने आवेदन किया है।

चार माह बाद सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन शुरू होगा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत दिल्ली मेट्रो के मौजूदा मिलेनियम सिटी सेंटर के सामने फोर्टिस अस्पताल के बाहर हरित क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। चार महीने के बाद मेट्रो स्टेशन के निर्माण को शुरू किया जाएगा। मेट्रो के पिलर का पहले निर्माण किया जाएगा। ताज होटल से लेकर कन्हेई मोड़ तक मेट्रो सर्विस लेन या साइकल ट्रैक में आएगी।

मेट्रो की पाइलिंग मशीन की बैटरी चोरी

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण को लेकर सूरत से गुरुग्राम पहुंचीं पाइलिंग मशीन की बैटरी चोरी हो गई। यह घटना दो सितंबर रात की है। पांच सितंबर को भूमि पूजन में मनोहर लाल और मुख्यमंत्री को शामिल होना था। ऐसे में आनन-फानन में नई बैटरी खरीदी गई। मौजूदा समय में इस पाइलिंग मशीन की सुरक्षा के तहत दिन के समय इसका ऑपरेटर मौके पर रहता है।