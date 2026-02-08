Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPreparations to extend Namo Bharat Train route to Behror in Rajasthan
राजस्थान के बहरोड़ तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन? रूट विस्तार पर क्या बोले मोदी के मंत्री

राजस्थान के बहरोड़ तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन? रूट विस्तार पर क्या बोले मोदी के मंत्री

संक्षेप:

नमो भारत ट्रेन का राजस्थान के बहरोड़ तक विस्तार करने की तैयारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में राजस्थान के बहरोड़ तक नमो भारत नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के पहले चरण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।  

Feb 08, 2026 09:22 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

नमो भारत ट्रेन का राजस्थान के बहरोड़ तक विस्तार करने की तैयारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को कहा कि दूसरे चरण में राजस्थान के बहरोड़ तक नमो भारत नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के पहले चरण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए जो रकम मिली है, अगर यह बचेगी तो राजस्थान के बहरोड़ तक नमो भारत का विस्तार किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम बजट को लेकर को प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक यात्री सुविधाओं में हरियाणा ने नया कीर्तिमान रचा है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है। यह केवल घोषणाओं तक सीमित बजट नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर अवसर, प्रोत्साहन और सहयोग उपलब्ध कराने वाला है।

विनिर्माण को नई दिशा दी

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2013-14 के मुकाबले मौजूदा बजट में विनिर्माण को नई दिशा दी गई है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के लिए 40 हजार करोड़ का और बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 10 हजार करोड़ का निवेश का प्रमाण है। इसके साथ ही टेक्सटाइल, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक टूल रूम जैसी योजनाएं भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

प्रदेश में परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने हरियाणा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा को निरंतर गति देते हुए साल दर साल बेहतर बजट दिया है। रेलवे जैसे परिवहन क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व निवेश किया गया है। हरियाणा में रेलवे के लिए 2009-14 के दौरान जहां औसतन 315 करोड़ वार्षिक बजट मिलता था। वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 3,566 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 11 गुना वृद्धि। वर्तमान में राज्य में 12,091 करोड़ से अधिक के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक बिछाने, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा सुधार शामिल हैं।

बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा

वहीं, हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दरबारीपुर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।