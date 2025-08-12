Preparations to connect Greater Noida roads to 130 meter road to reduce traffic jams ग्रेटर नोएडा की सड़कों को 130 मीटर रोड से जोड़ने की तैयारी, इन रास्तों पर घटेगा जाम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsPreparations to connect Greater Noida roads to 130 meter road to reduce traffic jams

ग्रेटर नोएडा की सड़कों को 130 मीटर रोड से जोड़ने की तैयारी, इन रास्तों पर घटेगा जाम

ग्रेटर नोएडा में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मार्गों का विस्तार कर शहर की प्रमुख 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा 105 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी में जीटी रोड से जोड़ा जाएगा।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:24 PM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जुनपत से बोड़ाकी तक के लिए टेंडर जारी कर दी है। नॉलेज पार्क-टू स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट और आसपास के इलाके को सूरजपुर-कासना मार्ग से जोड़ने के लिए एक नए रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैलाश अस्पताल के पास वाली सड़क का विस्तार किया जाएगा। नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण कर नॉलेज पार्क से जोड़ा जाएगा। एक स्थान पर भूमि का विवाद है। इस समस्या के निस्तारण के लिए बातचीत चल रही है। इस सड़क के बन जाने से नॉलेज पार्क-1,2 और तीन में जाने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। अभी एलजी चौक, ईशान इंस्टीट्यूट और गलगोटिया अंडरपास के जरिये नॉलेज पार्क-1, 2 और तीन में पहुंचा जा सकता है।

लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रमुख सड़कों को एक दूसरे से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

अधिकारी के मुताबिक, परी चौक के पास से शुरू होने वाली 105 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। यह सड़क अभी क्षेत्र के जुनपत गांव तक बनी है।

इसका विस्तार करते हुए बोड़ाकी तक निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सड़क हापुड़ तक प्रस्तावित है। इसके लिए बाकी बची जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

दादरी-रूपवास बाईपास को 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा : दादरी-रूपवास बाइपास को 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने के लिए तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क तिलपता गोलचक्कर के आगे से शुरू होगी। इसके लिए 250 मीटर लंबाई में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष जमीन का अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 130 मीटर सड़क ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ती है।

इन सड़कों को भी जोड़ा जाएगा

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक बादलपुर कोतवाली के सामने फेज-टू की सड़क को 130 मीटर सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस सड़क के बनने से जीटी रोड से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट आना आसान हो जाएगा। वहीं, 130 मीटर चौड़ी सड़क को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। बीते दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए थे।

एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''ट्रैफिक के दबाव वाली सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की तैयारी चल रही है। दादरी-रूपवास बाईपास और बादलपुर की सड़क को 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा। 105 मीटर सड़क का बोड़ाकी तक विस्तार करने के लिए निविदा जारी कर दी गई है।''