मिलेनियम सिटी में स्लिप रोड बनाने पर विचार, राजीव चौक के जाम से निपटने को नई तैयारी

Hindi Newsएनसीआर NewsPreparations to build slip road at Rajiv Chowk Gurugram to tackle traffic congestion in Millennium City
संक्षेप:

Jan 03, 2026 12:36 pm IST
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा मिलेनियम सिटी के व्यस्ततम चौराहों में शामिल राजीव चौक पर स्लिप रोड से यातायात को सुगम करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की अध्यक्षता में जल्द बैठक होगी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित राजीव चौक एक तरफ से गुरुग्राम-सोहना हाईवे और दूसरी तरफ से ओल्ड रेलवे रोड से जुड़ा हुआ है। एनएचएआई ने गुरुग्राम-सोहना हाईवे और ओल्ड रेलवे रोड के आवागमन को आसान करने के लिए अंडरपास का निर्माण कर लिया है, लेकिन दबाव होने के कारण इस चौराहे पर वाहन चालकों को सुबह और शाम के समय 8 से 10 मिनट के लिए रुकना पड़ता है।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जयपुर की तरफ जाने के लिए स्लिप रोड नहीं है, जिस दिशा में जीएमडीए की तरफ से कदम बढ़ाया गया है। इस चौक पर बीएसएनएल की जमीन है, जिसमें कार्यालय और अधिकारियों व कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी विकसित है।

नमो भारत ट्रेन के लिए जमीन की जरूरत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के तहत राजीव चौक पर मिनी सचिवालय के सामने भूमिगत स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। इस स्टेशन में एक प्रवेश और निकासी का द्वार जयपुर से दिल्ली की तरफ होगा तो दूसरा प्रवेश और निकासी का द्वार दिल्ली से जयपुर की तरफ होगा। बीएसएनएल की जमीन पर यह द्वार बनाए जाएंगे।

गुरुग्राम शहर के दो चौराहे नए सिरे से बनेंगे

वहीं, गुरुग्राम शहर के दो चौराहों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से बनाया जाएगा। जीएमडीए की तरफ से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम शुरू किया जाएगा। जीएमडीए ने बसई चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रही मुख्य सड़क पर सेक्टर-नौ-नौए के तिराहे को दुरुस्त करने की योजना बनाई है। इस रूट पर ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो आनी है। बस तालाब के पास मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके मद्देनजर जीएमडीए ने एचएसवीपी से इस मुख्य सड़क के आसपास लगती उसके स्वामित्व की जमीन से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसकी जानकारी मिलने के बाद सेक्टर-नौ-नौए की मुख्य सड़क पर दोनों तरफ स्लिप रोड निर्माण की योजना बनाई जाएगी।

सर्विस रोड को मेन रोड से जोड़ने की बनेगी योजना

सर्विस रोड को मेन रोड से जोड़ने की योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड और यातायात पुलिस को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-नौ, नौए, चार और सात एक्सटेंशन के चौक को दुरुस्त करने की योजना पर जीएमडीए की तरफ से काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में सेक्टर- चार सात चौक से सात एक्सटेंशन की तरफ आने के दौरान स्लिप रोड बदहाल अवस्था में है ।

